a_informer - Asesor Experto para MetaTrader 4
Coloca Stop Loss y Take Profit en la distancia especificada. Muestra el estado actual de órdenes abiertas. Para el cierre de la orden es suficiente seleccionar y mover la etiqueta a la izquierda.
En la configuración puede colocar stop loss y aprovechar niveles de trading de pares, la exactitud de la representación del lote y la enmienda para mostrar el estado actual de la posición (a veces se arrastra a otro título)
te aconsejo que hagas a las instalaciones de varios archivos, uno para cada paridad de trading.
Yo he realizado trading durante un año con el asistente y honestamente no sé cómo llegué sin él. Esta es la última versión en la que la información se reduce al mínimo necesario, y no ha interfido con el trading real.
Estaré encantado si te ayuda. Buena suerte.
