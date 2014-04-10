CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

VR---STEALS-3 - эксперт для MetaTrader 4

Vladimir Pastushak | Russian English Español Deutsch Português
Просмотров:
35522
Рейтинг:
(107)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Советник-невидимка. С помощью советника брокер не увидит Ваши StopLoss, TakeProfit, Breakeven, Traling stop, OrderClose, OrderDelete.

На первый взгляд кажется глупостью прятать данные уровни от брокера, но предыдущие версии VR---STEALS-2 и VR---STEALS доказали обратное.

Две предыдущие версии набрали более 20 000 скачиваний что свидетельствует о востребованности данного советника-инструмента.

Системные требования: Терминал мт4 билд 610 или выше.

В функционал советника входит :

  • Выставление виртуального Тейк Профита
  • Выставление виртуального Стоп Лосса
  • Выставление безубытка
  • Выставление Трейлинг Стопа
  • Выставление времени жизни ордера как отложенного так и рыночного
  • Управление ордерами напрямую с графика
  • Открытие ордеров в один клик
  • Эмулирование опционных торгов

Входные параметры советника:

  • StartLot=0.01; Стартовый лот
  • TakeProfit=500;Виртуальный стартовый Тейк Профит в пунктах
  • StopLoss=500;Виртуальный стартовый Стоп Лосс в пунктах
  • TralingStop=300;Виртуальный стартовый Трейлинг Стоп в пунктах
  • Breakeven=300;Виртуальный стартовый Безубыток в пунктах
  • prefix="vr";Префикс добавляемый к именам графических объектов
  • Magic=0;Уникальный номер ордеров советника
  • Slip=30;Проскальзывание в пунктах
  • MilSec=100; Задержка цикла для Демо или Реальных счетов, для слабых ПК 500 и выше для мощных ПК 50 и выше
Пример работы советника:

Видео описание советника на русском языке:

LF5_EURJPY LF5_EURJPY

Простой безиндикаторный советник для EURJPY.

VR Orders History Lite VR Orders History Lite

Незаменимый скрипт для переноса истории торгов в файл CSV.

Karpenko Karpenko

Огибающий индикатор с целевыми линиями, приготовленный из трех компонентов: SMA (простая скользящая средняя), ATR (средний истинный диапазон), 1.618 (Fibo-множитель).

Account Info & Market Info Account Info & Market Info

Два небольших скрипта, выводящих на экран всю информацию о счёте и полную спецификацию инструмента.