Советник-невидимка. С помощью советника брокер не увидит Ваши StopLoss, TakeProfit, Breakeven, Traling stop, OrderClose, OrderDelete.

На первый взгляд кажется глупостью прятать данные уровни от брокера, но предыдущие версии VR---STEALS-2 и VR---STEALS доказали обратное.

Две предыдущие версии набрали более 20 000 скачиваний что свидетельствует о востребованности данного советника-инструмента.

Системные требования: Терминал мт4 билд 610 или выше.

В функционал советника входит :

Выставление виртуального Тейк Профита

Выставление виртуального Стоп Лосса

Выставление безубытка

Выставление Трейлинг Стопа

Выставление времени жизни ордера как отложенного так и рыночного

Управление ордерами напрямую с графика

Открытие ордеров в один клик

Эмулирование опционных торгов