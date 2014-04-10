Ставь лайки и следи за новостями
VR---STEALS-3 - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 35522
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Советник-невидимка. С помощью советника брокер не увидит Ваши StopLoss, TakeProfit, Breakeven, Traling stop, OrderClose, OrderDelete.
На первый взгляд кажется глупостью прятать данные уровни от брокера, но предыдущие версии VR---STEALS-2 и VR---STEALS доказали обратное.
Две предыдущие версии набрали более 20 000 скачиваний что свидетельствует о востребованности данного советника-инструмента.
Системные требования: Терминал мт4 билд 610 или выше.
В функционал советника входит :
- Выставление виртуального Тейк Профита
- Выставление виртуального Стоп Лосса
- Выставление безубытка
- Выставление Трейлинг Стопа
- Выставление времени жизни ордера как отложенного так и рыночного
- Управление ордерами напрямую с графика
- Открытие ордеров в один клик
- Эмулирование опционных торгов
Входные параметры советника:
- StartLot=0.01; Стартовый лот
- TakeProfit=500;Виртуальный стартовый Тейк Профит в пунктах
- StopLoss=500;Виртуальный стартовый Стоп Лосс в пунктах
- TralingStop=300;Виртуальный стартовый Трейлинг Стоп в пунктах
- Breakeven=300;Виртуальный стартовый Безубыток в пунктах
- prefix="vr";Префикс добавляемый к именам графических объектов
- Magic=0;Уникальный номер ордеров советника
- Slip=30;Проскальзывание в пунктах
- MilSec=100; Задержка цикла для Демо или Реальных счетов, для слабых ПК 500 и выше для мощных ПК 50 и выше
Видео описание советника на русском языке:
