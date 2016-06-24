Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
VR---STEALS-3 - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1037
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Advisor invisível . O Advisor exposto não é visível para as corretoras em relação a StopLoss, TakeProfit, Breakeven e Trailing Stop.
À primeira vista, parece tolo esconder as taxas de dados de uma corretora, mas versões anteriores do VR --- STEALS- 2 e do VR --- STEALS provaram o contrário.
Duas versões anteriores marcaram mais de 20.000 downloads, indicando a demanda por este instrumento EA.
Requerimentos do sistema : MT4 build 610 ou maior.
No advisor funcional inclue:
- Billing virtual take profit
- Billing virtual Stop Loss
- Billing bezubytka
- Billing Trailing Stop
- Time- Garantia de vida como diferido e mercado
- Gerenciar pedidos diretamente do gráfico
- Abrindo ordens num clique
- Emulação da opção de negociação
Entradas do Expert :
- StartLot = 0.01; Entrada do lote
- TakeProfit = 500 ; iniciando o Virtual Take Profit em pontos
- StopLoss = 500 ; Iniciador Virtual do Stop Loss em pontos
- TralingStop = 300 ; Iniciador Virtual do Trailing Stop em pontos
- Breakeven = 300 ; Iniciador Virtual do breakeven em pontos
- prefix = "vr"; prefixo adicionado aos nomes dos objetos gráficos
- Magic = 0 ; número da ordem original do Advisor
- Slip = 30 ; Desvio em pontos
- MilSec = 100 ; Atraso do ciclo para demonstração ou contas para PC 500 e acima, e também, para PC 50 e acima
Exemplo de EA :
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11169
O Advisor pode ser negociado em dois modos: Martingale e Antimartingale ...a_informer
É colocado o Stop Loss e Take Profit a uma determinada distância. Exibe o status atual das ordens abertas. Para o fechamento da ordem é preciso apenas selecionar e mover a etiqueta à esquerda.
Gerar rapidamente dados históricos de todos os dados M1, tais como os da Alpari, para todos os timeframes até D1. Alteração do Tempo se adequará ao seu servidor.Heatmap, Gradiente e representação Escala de símbolos
O objetivo do presente código é demonstrar a facilidade de criar escalas de cores, gradientes de cor e heatmaps com a linguagem e as funções MQL4.