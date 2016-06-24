Advisor invisível . O Advisor exposto não é visível para as corretoras em relação a StopLoss, TakeProfit, Breakeven e Trailing Stop.

À primeira vista, parece tolo esconder as taxas de dados de uma corretora, mas versões anteriores do VR --- STEALS- 2 e do VR --- STEALS provaram o contrário.

Duas versões anteriores marcaram mais de 20.000 downloads, indicando a demanda por este instrumento EA.

Requerimentos do sistema : MT4 build 610 ou maior.

No advisor funcional inclue:

Billing virtual take profit

Billing virtual Stop Loss

Billing bezubytka

Billing Trailing Stop

Time- Garantia de vida como diferido e mercado

Gerenciar pedidos diretamente do gráfico

Abrindo ordens num clique

Emulação da opção de negociação

Entradas do Expert :

StartLot = 0.01; Entrada do lote

TakeProfit = 500 ; iniciando o Virtual Take Profit em pontos

StopLoss = 500 ; Iniciador Virtual do Stop Loss em pontos

TralingStop = 300 ; Iniciador Virtual do Trailing Stop em pontos

Breakeven = 300 ; Iniciador Virtual do breakeven em pontos

prefix = "vr"; prefixo adicionado aos nomes dos objetos gráficos

Magic = 0 ; número da ordem original do Advisor

Slip = 30 ; Desvio em pontos

MilSec = 100 ; Atraso do ciclo para demonstração ou contas para PC 500 e acima, e também, para PC 50 e acima

Exemplo de EA :