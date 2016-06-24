CodeBaseSeções
Experts

VR---STEALS-3 - expert para MetaTrader 4

Vladimir Pastushak
Visualizações:
1037
Avaliação:
(107)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Advisor invisível . O Advisor exposto não é visível para as corretoras em relação a StopLoss, TakeProfit, Breakeven e Trailing Stop.

À primeira vista, parece tolo esconder as taxas de dados de uma corretora, mas versões anteriores do VR --- STEALS- 2 e do VR --- STEALS provaram o contrário.

Duas versões anteriores marcaram mais de 20.000 downloads, indicando a demanda por este instrumento EA.

Requerimentos do sistema : MT4 build 610 ou maior.

No advisor funcional inclue:

  • Billing virtual take profit
  • Billing virtual Stop Loss
  • Billing bezubytka
  • Billing Trailing Stop
  • Time- Garantia de vida como diferido e mercado
  • Gerenciar pedidos diretamente do gráfico
  • Abrindo ordens num clique
  • Emulação da opção de negociação

Entradas do Expert :

  • StartLot = 0.01; Entrada do lote
  • TakeProfit = 500 ; iniciando o Virtual Take Profit em pontos
  • StopLoss = 500 ; Iniciador Virtual do Stop Loss em pontos
  • TralingStop = 300 ; Iniciador Virtual do Trailing Stop em pontos
  • Breakeven = 300 ; Iniciador Virtual do breakeven em pontos
  • prefix = "vr"; prefixo adicionado aos nomes dos objetos gráficos
  • Magic = 0 ; número da ordem original do Advisor
  • Slip = 30 ; Desvio em pontos
  • MilSec = 100 ; Atraso do ciclo para demonstração ou contas para PC 500 e acima, e também, para PC 50 e acima

Exemplo de EA :

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11169

