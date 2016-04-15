und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
VR---STEALS-3 - Experte für den MetaTrader 4
1518
- 1518
- Rating:
-
2016-04-15
Advisor Unsichtbar. Durch diesen Advisor wird der Broker Ihre StopLoss, TakeProfit, Breakeven, TralingStop, OrderClose, OrderDelete nicht sehen.
Auf den ersten Blick scheint es albern, diese Daten vor dem Broker zu verstecken, aber die Vorgängerversionen von VR---STEALS-2 und VR---STEALS zeigten den Sinn dessen.
Zwei frühere Versionen erzielte mehr als 20.000 Downloads, und zeigten den Bedarf an diesem EA Instrument.
Systemanforderungen: MT4 build 610 oder später.
der Advisor ermöglicht:
- Anzeigen des virtuellen TakeProfit
- Anzeigen des virtuellen StopLoss
- Anzeigen der Gewinnschwelle (Breakeven)
- Anzeigen des virtuellen Trailing-Stopp
- Einstellen der Laufzeit von offenen wie Pending Positionen
- Beeinflussen der Positionen direkt vom Chart
- Positionen mit einem Klick öffnen
- Emulation optionaler Positionen
Expert Eingaben:
- StartLot = 0.01; Anfangs-Lot-Größe
- TakeProfit = 500 ; virtueller Anfangs TakeProfit in Points
- StopLoss = 500 ; virtueller Anfangs StopLoss in Points
- TralingStop = 300 ; virtueller Anfangs TrailingStop in Points
- Breakeven = 300 ; virtuelle Gewinnschwelle in Points
- prefix = "vr"; Präfix der Namen der Graphik-Objekte
- Magic = 0 ; eineindeutige Positionsnummer des Adviser (MagicNumber)
- Slip = 30 ; Slippage in Points
- MilSec = 100 ; Zeit-Toleranz für Demo- oder Live-Konten, für schwache PC 500 oder mehr und high-end PC 50 oder weniger
Beispiel des EA:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11169
