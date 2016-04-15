Advisor Unsichtbar. Durch diesen Advisor wird der Broker Ihre StopLoss, TakeProfit, Breakeven, TralingStop, OrderClose, OrderDelete nicht sehen.

Auf den ersten Blick scheint es albern, diese Daten vor dem Broker zu verstecken, aber die Vorgängerversionen von VR---STEALS-2 und VR---STEALS zeigten den Sinn dessen.

Zwei frühere Versionen erzielte mehr als 20.000 Downloads, und zeigten den Bedarf an diesem EA Instrument.

Systemanforderungen: MT4 build 610 oder später.

der Advisor ermöglicht:

Anzeigen des virtuellen TakeProfit

Anzeigen des virtuellen StopLoss

Anzeigen der Gewinnschwelle (Breakeven)

Anzeigen des virtuellen Trailing-Stopp

Einstellen der Laufzeit von offenen wie Pending Positionen

Beeinflussen der Positionen direkt vom Chart

Positionen mit einem Klick öffnen

Emulation optionaler Positionen

Expert Eingaben:

StartLot = 0.01; Anfangs-Lot-Größe

TakeProfit = 500 ; virtueller Anfangs TakeProfit in Points

StopLoss = 500 ; virtueller Anfangs StopLoss in Points

TralingStop = 300 ; virtueller Anfangs TrailingStop in Points

Breakeven = 300 ; virtuelle Gewinnschwelle in Points

prefix = "vr"; Präfix der Namen der Graphik-Objekte

Magic = 0 ; eineindeutige Positionsnummer des Adviser (MagicNumber)

Slip = 30 ; Slippage in Points

MilSec = 100 ; Zeit-Toleranz für Demo- oder Live-Konten, für schwache PC 500 oder mehr und high-end PC 50 oder weniger

Beispiel des EA: