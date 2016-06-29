Sobre el tema de martingala se han escrito numerosos asesores.

En este EA, puede comprobar los principios clásicos de la martingala, como la antimartingeyla.

El código EA tan simple como sea posible y nada comentado.

El principio del trade con martingala:

Recibe inicialmente el Take Profit abierto en la misma dirección.

Consigue una orden de stop loss con pertura reversa de lote más grande.

Principio de trading con AntiMartingale:

Consigue abrir take profit con un lote más grande en la misma dirección

Tiene abierto un stop loss con un lote inicial de orden inversa





La esencia del sistema martingala es como sigue:

Inicia su negociación con algunos lotes mínimos preseleccionados.

Después de cada trader de stop loss debes aumentar el lote para que en el caso de take profit se recuperen todos los trades más allá de las pérdidas de esa serie, con una renta pequeña. (Por ejemplo 0,01-0,02-0,04-0,08-0,016-0,032 -0,064 etc.).

Conforme a la secuencia de entrada de operaciones, los ingresos serán igual al beneficio con el mínimo lote.

En otro caso, el trader debe aprovechar nuevamente al lote mínimo.

Usando el sistema de la martingala, el trader no recibe beneficios, simplemente redistribuye su beneficio. Es raro que el trader reciba el stop loss, mucho y a menudo se benefician, pero poco a poco.

La esencia de Antimartingala es como sigue:

A diferencia del sistema de Martingala donde el elemento aumenta según el stop loss, al contrario del sistema Antimartingala - el lote aumenta en el caso de ganancias.

La apuesta comienza con el lote mínimo. En el caso de beneficio el item aumenta en dos o más veces - en el caso de trade stop loss vuelve al lote original.

Cuando hacemos trading en el sistema Antimartingala es necesario definir claramente los límites del lote que aumentan, después el trader debe regresar al lote original.

Por ejemplo, después de tres aumentos (0,01,0,02,0,05).