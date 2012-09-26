CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

iWPR_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2610
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор Larry Williams' Percent Range, который можно располагать, зафиксировав таймфрейм, на котором он вычисляется, построенный в виде зигзага.

Рис.1 Индикатор iWPR_HTF

Рис.1 Индикатор iWPR_HTF

 

Close Flat Channel Close Flat Channel

Определяет границы флэтового канала на основе закрытий баров.

High Low Flat Channel High Low Flat Channel

Определяет границы флэтового канала на основе экстремумов баров.

iAlligator_HTF iAlligator_HTF

Аллигатор Билла Вильямса, построенный в виде зигзагов. Индикатор можно вычислять и располагать на зафиксированном таймфрейме.

EMA EMA

Классический экспоненциальный мувинг с возможностью использования в качестве периода усреднения вещественных чисел.