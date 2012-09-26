Смотри, как бесплатно скачать роботов
iWPR_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2610
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Индикатор Larry Williams' Percent Range, который можно располагать, зафиксировав таймфрейм, на котором он вычисляется, построенный в виде зигзага.
Рис.1 Индикатор iWPR_HTF
