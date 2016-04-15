Er platziert StopLoss und TakePorfit in einem bestimmbaren Abstand. Zeigt den aktuellen Status der offenen Positionen. Zum Schließen der Position genügt es, das Label auswählen und nach links zu verschieben.

In den Einstellungen bestimmen Sie die StopLoss- und TakeProfit-Niveaus des gehandelten Paares, die Genauigkeit der Lot-Darstellung und die Änderungen des aktuellen Status' der Position (manchmal überschneiden sich die Titel)



Zur Erleichterung rate ich für jedes gehandeltes Paar ein eigene Datei anzulegen.



Ich habe jetzt ein Jahr mit dem Assistenten gehandelt und, ehrlich gesagt nicht, ich weiß nicht, was ich ohne ihn gemacht hätte. Dies ist die letzte Version, in der die Informationen auf das Minimum reduziert ist, um den tatsächlichen Handel nicht zu stören nicht.



Ich würde mich freuen, wenn es hilft. Viel Glück.