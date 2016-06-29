Autor real:

Sergey Bochkanov. Sitio web del proyecto ALGLIB - http://www.alglib.net/. La librería se remonta a 1999.

Nota: El Asesor Axperto trabaja con MetaTrader 4 build 555 y superior. El archivo debe ser descomprimido en: terminal_data_folder.

El código de la librería se encuentran en terminal_data_folder\Math\Alglib\

ALGLIB es una de las librerias matemáticas más grandes y más completas



¿Necesita hacer una transformada rápida de Fourier o de resolver un sistema de ecuación diferencial? ¿Realizar un análisis de datos complejos tratando de reunir todos los métodos en un mismo lugar como un código fuente? ¡Entonces la librería de métodos numéricosALGLIB es para usted!



ALGLIB es actualmente una de las mejores librerías de algoritmos en varios lenguajes. A continuación se mencionan características de ALGLIB en la web oficial:



ALGLIB es una librería multiplataforma análisis numérico y la informática. Soporta varios lenguajes de programación (C++, C#, Pascal, VBA) y varios sistemas operativos (Windows, Linux, Solaris). ALGLIB incluye: Álgebra lineal (algoritmos directos, EVD/SVD)

Problemas (lineales y no lineales)

Interpolación

Optimización

Transformaciones de Fourier

Integración numérica

Ajuste a mínimos cuadrados lineales y no lineales

Ecuaciones diferenciales ordinarias

Funciones especiales

Estadística (estadística descriptiva, pruebas de hipótesis)

Análisis de los datos (clasificación o regresión, incluyendo redes neuronales)

Varias versiones de precisión de álgebra lineal, optimización de interpolación y otros algoritmos (usando MPFR para cáculos de punto flotante) ¿Por qué elegir ALGLIB? El porque es: portátil . Puede ser compilado en casi cualquier parte usando casi cualquier compilador (ver matriz de compatibilidad para obtener más información).

. Puede ser compilado en casi cualquier parte usando casi cualquier compilador (ver matriz de compatibilidad para obtener más información). fácil de usar . Soporta muchos lenguajes de programación. Si utiliza un lenguaje, no necesita estudiar otro (FORTRAN, por ejemplo) para compilar y enlazar una librería externa.

. Soporta muchos lenguajes de programación. Si utiliza un lenguaje, no necesita estudiar otro (FORTRAN, por ejemplo) para compilar y enlazar una librería externa. de código abierto . Puede ser utilizado gratuitamente bajo licencia GPL 2 +.

. Puede ser utilizado gratuitamente bajo licencia GPL 2 +. adecuado también para los usuarios comerciales. Aquellos que quieran utilizar ALGLIB en aplicaciones comerciales pueden comprar licencia comercial sin el requisito de copyleft.

Las librerías ALGLIB están siendo constantemente mejoradas, se aplican regularmente nuevas funciones y mejoras según los comentarios de los usuarios. La versión más reciente es 3.6.0.

Además, la libreria contiene una colección grande de casos de prueba que cubren la mayor parte de la funcionalidad de los métodos propuestos. Permitirá realizar pruebas e Informe detectó errores a los autores del proyecto.







Funciones estáticas de la clase CAlglib puede usarse para trabajar con la librería - todas las funciones se mueven de la clase del sistema de CAlglib como funciones estáticas.

los scripts de casos de prueba TestClasses.MQ4 y testinterfaces.mq5 se unen junto con un script de demostración de usealglib.mq4 simple. Incluir archivos del mismo nombre (testclasses.mqh y testinterfaces.mqh) que se utilizan para ejecutar casos de prueba. Se colocarán en \MQL4\Scripts\Alglib\Testcases\.

Nota: la ejecución del script testclasses.mq4 lleva bastante tiempo (unos 30 minutos).



A continuación, información más detallada acerca de los paquetes portados de la librería de MQL4 ALGLIB:



Paquetes

Descripción

alglib.mqh

El paquete principal de la librería incluye funciones personalizadas. Estas funciones deben ser llamadas para trabajar con la librería.

alglibinternal.mqh

Clases adicionales para el funcionamiento de otros paquetes de la librería. alglibmisc.mqh El paquete contiene las siguientes clases: CHighQualityRand - generador de números aleatorios de alta calidad. CNearestNeighbor - generación de árboles KD y solución. ap.mqh El paquete también contiene clases adicionales necesarias para otros paquetes.

bitconvert.mqh clases básicas de С ++ y las funciones que están ausentes en MQL4 como Built-in:

BitConverter - clase para transformar int y figuras tipo doble en una matriz de bits y viceversa. CInfOrNaN - NaNs y verificación más/menos infinito y generación de la clase. ArrayReverse - elementos de la matriz inversa de la función. GetSelectionString - función para recibir el string generado desde elementos de la matriz del tipo de gráfico. MathSign - signo del número de la función de cálculo. MathSinh - función del cálculo del seno hiperbólico. MathCosh - función del cálculo del seno hiperbólico. MathTanh - función de cálculo de tangente hiperbólica.

complex.mqh Definición de estructuras complejas para trabajar con números complejos.

dataanalysis.mqh Clases de análisis de datos:

CBdSS - cálculo de funciones de error.

CDForest - trabajando con los bosques de árboles de la solución. CKMeans - agrupamiento utilizando el algoritmo k-means++. LCED - análisis lineal discriminante. CLinReg - regresión lineal. CMLPBase - perceptrón multicapa (redes neuronales). CLogit - regresión logit multinomial. CMarkovCPD - cadenas de Markov para datos poblacionales.

CMLPTrain - entrenamiento del perceptrón multicapa. CMLPE - conjuntos de redes neuronales. CPCAnalysis - método de componentes principales. delegatefunctions.mqh El paquete contiene las clases creadas para reemplazo para los delegados. Los objetos de estas clases son las funciones optimizadas en varios métodos de la librería.

diffequations.mqh La clase para la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias:

CODESolver - solución de ecuaciones diferenciales ordinarias. fasttransforms.mqh Clases de rápida transformación:

CFastFourierTransform - tranformada rápida de Fourier. CConv - circunvolución. CCorr - correlación cruzada. CFastHartleyTransform - transformación rápida de Hartley.

integration.mqh Clases de Integración numérica:

CGaussQ - Cuadrada gaussiana. CGaussKronrodQ - fórmulas de cuadrados de Gauss-Kronrod. CAutoGK - integrador adaptativo.

interpolation.mqh Interpolación, aproximación y clases de diferenciación numérica:

CIDWInt - interpolación y aproximación por el inverso de la distancia ponderado promedio. CRatInt - interpolación racional. CPolInt - Interpolación polinómica. CSpline1D - interpolación spline unidimensional. CLSFit - aproximación lineal o no lineal de métodos mínimos cuadrados. CPSpline - interpolación spline paramétrico.

CSpline2D - interpolación spline bidimensional. linalg.mqh Clases para cálculo de algunas operaciones de álgebra lineal:

COrtFac - descomposiciones QR/LQ, descomposiciones de Hessenberg, así como de matrices bi - y tridiagonal. CEigenVDetect - encontrar los autovalores y autovectores. CMatGen - generación de matrices al azar. CTrFac - descomposiciones LU y Cholesky. CRCond - estimación de un valor de dependencia de la matriz. CMatInv - inversión de matriz. CBdSingValueDecompose - descomposición singular de una matriz bidiagonal. CSingValueDecompose - descomposición singular matriz. CFbls - soluciones lineales básicas rápidas. CMatDet - cálculo de un determinante de la matriz. CSpdGEVD - encontrar los autovalores y autovectores de matrices simétricas generalizadas. CInverseUpdate - actualización e inversión de matrices. CSchur - descomposición de Issai Schur.

matrix.mqh Clases de matrices: entera, continua y compleja.

optimization.mqh Clases de optimización dimensional y multidimensional:

CMinCG - optimización utilizando el método de gradiente conjugado. CMinBLEIC - optimización con restricciones lineales en forma de ecuaciones y de inecuaciones. CMinLBFGS - optimización mediante generación sucesiva y la clasificación del modelo cuadrático de la función. CMinQP - programación cuadrática con restricciones lineales en forma de ecuaciones e inecuaciones. CMinLM - optimización utilizando el algoritmo de Levenberg-Marquardt. CMinComp - funciones de compatibilidad con versiones anteriores.

solvers.mqh Clases de resolución de sistemas de ecuaciones lineales y no-lineales:

CDenseSolver - solución de sistemas de ecuaciones lineales. CNlEq - solución de sistemas de ecuaciones no lineales. specialfunctions.mqh Clases de funciones de distribución, integrales y polinomios:

CGammaFunc - función Gamma. CIncGammaF - función Gamma incompleta. CBetaF - función Beta. CIncBetaF - función beta incompleta. CPsiF - función psi. CAiryF - función Airy. CBessel - funciones Bessel de orden integral. CJacobianElliptic - funciones elípticas de Jacobian. CDawson - integral de Dawson. CTrigIntegrals - integrales trigonométricas. CElliptic - integrales elípticas de primera y segunda especie. CExpIntegrals - integrales exponenciales. CFresnel - integrales de Fresnel. CHermite - polinomios de Hermite. CChebyshev - polinomios de Chebyshev. CLaguerre - polinomios de Laguerre. CLegendre - polinomios de Legendre. CChiSquareDistr - distribución Chi-cuadrado. CBinomialDistr - distribución binomial. CNormalDistr - distribución normal. CPoissonDistr - distribución de Poisson. CStudenttDistr - estudiante t-distribución. CFDistr - F-distribución. statistics.mqh Clases de análisis estadístico de datos:

CBaseStat - métodos estadísticos básicos. CCorrTests - prueba para la significación del coeficiente de correlación. CJarqueBera - JarqueBera croterion. CMannWhitneyU - criterio de U de Mann-Whitney. CSignTest - prueba del signo. CStudentTests - pruebas de t de Student. CVarianceTests - F-test y prueba de Chi cuadrado. CWilcoxonSignedRank - W de Wilcoxon-criterio.





Código:

Las funciones de la libreria han detallados comentarios sobre su uso.

static bool CBaseStat::SampleMoments( const double &cx[], const int n, double &mean, double &variance, double &skewness, double &kurtosis) { if (!CAp::Assert(n>= 0 , __FUNCTION__ + ": variable erronea" )) return ( false ); if (!CAp::Assert(CAp::Len(cx)>=n, __FUNCTION__ + ": length(x)<n" )) return ( false ); if (!CAp::Assert(CApServ::IsFiniteVector(cx,n), __FUNCTION__ + ": x no es un vector finito" )) return ( false ); double v= 0 ; double v1= 0 ; double v2= 0 ; double stddev= 0 ; mean= 0 ; variance= 0 ; skewness= 0 ; kurtosis= 0 ; if (n<= 0 ) return ( true ); for ( int i= 0 ;i<n;i++) mean+=cx[i]; mean/=n; if (n!= 1 ) { for ( int i= 0 ;i<n;i++) v1+=CMath::Sqr(cx[i]-mean); for ( int i= 0 ;i<n;i++) v2+=cx[i]-mean; v2=CMath::Sqr(v2)/n; variance=(v1-v2)/(n- 1 ); stddev= MathSqrt (variance); } else variance= EMPTY_VALUE ; if (stddev!= 0 ) { for ( int i= 0 ;i<n;i++) { v=(cx[i]-mean)/stddev; v2=CMath::Sqr(v); skewness+=v2*v; kurtosis+=CMath::Sqr(v2); } skewness=skewness/n; kurtosis=kurtosis/n- 3 ; } return ( true ); }

Funciones estáticas de la clase CAlglib deben ser utilizadas para trabajar con la librería. A continuación es código fuente del script de la función usealglib.mq5 para el cálculo de algunos parámetros estadísticos del trading:

#property copyright "Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property strict #include <Math\Alglib\alglib.mqh> #include <Arrays\ArrayDouble.mqh> void OnStart () { CArrayDouble *profit= new CArrayDouble; CArrayDouble *balance_total= new CArrayDouble; double balance= 0 ; int orders_total=OrdersHistoryTotal(); for ( int i= 0 ;i<orders_total;i++) { if ( OrderSelect (i,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY)== false ) { Print ( "Error in OrderSelect (" , GetLastError (), ")" ); return ; } int order_type=OrderType(); if (order_type== 6 ) { if ( NormalizeDouble (OrderProfit()+OrderSwap(), 2 )>= 0.0 ) if (balance== 0.0 ) balance=OrderProfit(); } if (order_type==OP_BUY || order_type==OP_SELL) { double order_profit=OrderProfit()+OrderSwap()+OrderCommission(); profit.Add( NormalizeDouble (order_profit, 2 )); balance_total.Add(balance); balance=balance+ NormalizeDouble (order_profit, 2 ); } } balance_total.Add(balance_total.At(balance_total.Total()- 1 )+profit.At(balance_total.Total()- 1 )); double arr_balance[]; ArrayResize (arr_balance,balance_total.Total()); for ( int i= 0 ;i<balance_total.Total();i++) arr_balance[i]=balance_total.At(i); double arr_profit[]; ArrayResize (arr_profit,profit.Total()); for ( int i= 0 ;i<profit.Total();i++) arr_profit[i]=profit.At(i); int nvars= 1 ; int npoints=balance_total.Total(); CMatrixDouble xy(npoints,nvars+ 1 ); for ( int i= 0 ;i<npoints;i++) { xy[i].Set( 0 ,i); xy[i].Set( 1 ,arr_balance[i]); } int info; CLinearModelShell lm; CLRReportShell ar; double lr_coeff[]; double lr_values[]; ArrayResize (lr_values,npoints); CAlglib::LRBuild(xy,npoints,nvars,info,lm,ar); CAlglib::LRUnpack(lm,lr_coeff,nvars); for ( int i= 0 ;i<npoints;i++) lr_values[i]=lr_coeff[ 0 ]*i+lr_coeff[ 1 ]; double exp_payoff,tmp1,tmp2,tmp3; CAlglib::SampleMoments(arr_profit,exp_payoff,tmp1,tmp2,tmp3); double HPR[]; ArrayResize (HPR,balance_total.Total()- 1 ); for ( int i= 0 ;i<balance_total.Total()- 1 ;i++) HPR[i]=balance_total.At(i+ 1 )/balance_total.At(i); double AHPR,SD; CAlglib::SampleMoments(HPR,AHPR,SD,tmp2,tmp3); SD= MathSqrt (SD); double lr_corr=CAlglib::PearsonCorr2(arr_balance,lr_values); double lr_stand_err= 0 ; for ( int i= 0 ;i<npoints;i++) { double delta= MathAbs (arr_balance[i]-lr_values[i]); lr_stand_err=lr_stand_err+delta*delta; } lr_stand_err= MathSqrt (lr_stand_err/(npoints- 2 )); double sharpe_ratio=(AHPR- 1 )/SD; PrintFormat ( "-----------------------------------------------" ); PrintFormat ( "Linear regression: y = %.2fx + %.2f" ,lr_coeff[ 0 ],lr_coeff[ 1 ]); PrintFormat ( "Expected Payoff = %.2f" ,exp_payoff); PrintFormat ( "AHPR = %.4f" ,AHPR); PrintFormat ( "Sharpe Ratio = %.2f" ,sharpe_ratio); PrintFormat ( "LR Correlation = %.2f" ,lr_corr); PrintFormat ( "LR Standard Error = %.2f" ,lr_stand_err); PrintFormat ( "-----------------------------------------------" ); delete profit; delete balance_total; }

Recibiremos el siguiente resultado (dependiendo de los resultados de sus operaciones):



