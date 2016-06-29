Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ALGLIB - Librería de Análisis Numérico - librería para MetaTrader 4
Sergey Bochkanov. Sitio web del proyecto ALGLIB - http://www.alglib.net/. La librería se remonta a 1999.
Nota: El Asesor Axperto trabaja con MetaTrader 4 build 555 y superior.El archivo debe ser descomprimido en: terminal_data_folder.
El código de la librería se encuentran en terminal_data_folder\Math\Alglib\
Los ejemplos de scripts de prueba se encuentran en terminal_data_folder\MQL4\Scripts\Alglib\
ALGLIB es una de las librerias matemáticas más grandes y más completas
¿Necesita hacer una transformada rápida de Fourier o de resolver un sistema de ecuación diferencial? ¿Realizar un análisis de datos complejos tratando de reunir todos los métodos en un mismo lugar como un código fuente? ¡Entonces la librería de métodos numéricosALGLIB es para usted!
ALGLIB es actualmente una de las mejores librerías de algoritmos en varios lenguajes. A continuación se mencionan características de ALGLIB en la web oficial:
ALGLIB es una librería multiplataforma análisis numérico y la informática. Soporta varios lenguajes de programación (C++, C#, Pascal, VBA) y varios sistemas operativos (Windows, Linux, Solaris). ALGLIB incluye:
- Álgebra lineal (algoritmos directos, EVD/SVD)
- Problemas (lineales y no lineales)
- Interpolación
- Optimización
- Transformaciones de Fourier
- Integración numérica
- Ajuste a mínimos cuadrados lineales y no lineales
- Ecuaciones diferenciales ordinarias
- Funciones especiales
- Estadística (estadística descriptiva, pruebas de hipótesis)
- Análisis de los datos (clasificación o regresión, incluyendo redes neuronales)
- Varias versiones de precisión de álgebra lineal, optimización de interpolación y otros algoritmos (usando MPFR para cáculos de punto flotante)
¿Por qué elegir ALGLIB? El porque es:
- portátil. Puede ser compilado en casi cualquier parte usando casi cualquier compilador (ver matriz de compatibilidad para obtener más información).
- fácil de usar. Soporta muchos lenguajes de programación. Si utiliza un lenguaje, no necesita estudiar otro (FORTRAN, por ejemplo) para compilar y enlazar una librería externa.
- de código abierto. Puede ser utilizado gratuitamente bajo licencia GPL 2 +.
- adecuado también para los usuarios comerciales. Aquellos que quieran utilizar ALGLIB en aplicaciones comerciales pueden comprar licencia comercial sin el requisito de copyleft.
Las librerías ALGLIB están siendo constantemente mejoradas, se aplican regularmente nuevas funciones y mejoras según los comentarios de los usuarios. La versión más reciente es 3.6.0.
Además, la libreria contiene una colección grande de casos de prueba que cubren la mayor parte de la funcionalidad de los métodos propuestos. Permitirá realizar pruebas e Informe detectó errores a los autores del proyecto.
Funciones estáticas de la clase CAlglib puede usarse para trabajar con la librería - todas las funciones se mueven de la clase del sistema de CAlglib como funciones estáticas.
los scripts de casos de prueba TestClasses.MQ4 y testinterfaces.mq5 se unen junto con un script de demostración de usealglib.mq4 simple. Incluir archivos del mismo nombre (testclasses.mqh y testinterfaces.mqh) que se utilizan para ejecutar casos de prueba. Se colocarán en \MQL4\Scripts\Alglib\Testcases\.
Nota: la ejecución del script testclasses.mq4 lleva bastante tiempo (unos 30 minutos).
A continuación, información más detallada acerca de los paquetes portados de la librería de MQL4 ALGLIB:
|Paquetes
|Descripción
|alglib.mqh
|El paquete principal de la librería incluye funciones personalizadas. Estas funciones deben ser llamadas para trabajar con la librería.
|alglibinternal.mqh
|Clases adicionales para el funcionamiento de otros paquetes de la librería.
|alglibmisc.mqh
|
El paquete contiene las siguientes clases:
|ap.mqh
|El paquete también contiene clases adicionales necesarias para otros paquetes.
|bitconvert.mqh
|clases básicas de С ++ y las funciones que están ausentes en MQL4 como Built-in:
|complex.mqh
|Definición de estructuras complejas para trabajar con números complejos.
|dataanalysis.mqh
|Clases de análisis de datos:
|delegatefunctions.mqh
|El paquete contiene las clases creadas para reemplazo para los delegados. Los objetos de estas clases son las funciones optimizadas en varios métodos de la librería.
|diffequations.mqh
|La clase para la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias:
|fasttransforms.mqh
|Clases de rápida transformación:
|integration.mqh
|Clases de Integración numérica:
|interpolation.mqh
|Interpolación, aproximación y clases de diferenciación numérica:
|linalg.mqh
|Clases para cálculo de algunas operaciones de álgebra lineal:
|matrix.mqh
|Clases de matrices: entera, continua y compleja.
|optimization.mqh
|Clases de optimización dimensional y multidimensional:
|solvers.mqh
|Clases de resolución de sistemas de ecuaciones lineales y no-lineales:
|specialfunctions.mqh
|Clases de funciones de distribución, integrales y polinomios:
|statistics.mqh
|Clases de análisis estadístico de datos:
Código:
Las funciones de la libreria han detallados comentarios sobre su uso.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Cálculo de los momentos de la distribución: media, varianza, | //| asimetría, curtosis. | //| PARÁMETROS DE ENTRADA: | //| X - muestra | //| N - N>=0, tamaño de la muestra:: | //| * Si da, únicos N destacados elementos de X son | //| procesado | //| * Si no está dado, determinado automáticamente a partir de | //| tamaño de X | //| PARÁMETROS DE SALIDA | //| Mean - promedio. | //| Variance- variancia. | //| Skewness- skewness (si variancia<>0; sino cero). | //| Kurtosis- kurtosis (i variancia<>0; sino cero). | //+------------------------------------------------------------------+ static bool CBaseStat::SampleMoments(const double &cx[],const int n,double &mean, double &variance,double &skewness,double &kurtosis) { //--- comprobación if(!CAp::Assert(n>=0,__FUNCTION__+": variable erronea")) return(false); //--- comprobación if(!CAp::Assert(CAp::Len(cx)>=n,__FUNCTION__+": length(x)<n")) return(false); //--- comprobación if(!CAp::Assert(CApServ::IsFiniteVector(cx,n),__FUNCTION__+": x no es un vector finito")) return(false); //--- crear las variables double v=0; double v1=0; double v2=0; double stddev=0; //--- Inicio, caso especial n = 0' mean=0; variance=0; skewness=0; kurtosis=0; //--- comprobación if(n<=0) return(true); //--- Mean for(int i=0;i<n;i++) mean+=cx[i]; mean/=n; //--- Variance (usando algoritmo corregido de paso de dos) if(n!=1) { //--- cálculo for(int i=0;i<n;i++) v1+=CMath::Sqr(cx[i]-mean); for(int i=0;i<n;i++) v2+=cx[i]-mean; v2=CMath::Sqr(v2)/n; variance=(v1-v2)/(n-1); //--- cálculo stddev=MathSqrt(variance); } else variance=EMPTY_VALUE; //--- La asimetría y kurtosis if(stddev!=0) { //--- cálculo for(int i=0;i<n;i++) { v=(cx[i]-mean)/stddev; v2=CMath::Sqr(v); skewness+=v2*v; kurtosis+=CMath::Sqr(v2); } //--- cambio de valores skewness=skewness/n; kurtosis=kurtosis/n-3; } //--- ejecución exitosa return(true); }
Funciones estáticas de la clase CAlglib deben ser utilizadas para trabajar con la librería. A continuación es código fuente del script de la función usealglib.mq5 para el cálculo de algunos parámetros estadísticos del trading:
//+------------------------------------------------------------------+ //| UseAlglib.mq4 | //| Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property strict //+------------------------------------------------------------------+ //| Incluyen librerías | //+------------------------------------------------------------------+ #include <Math\Alglib\alglib.mqh> #include <Arrays\ArrayDouble.mqh> //+------------------------------------------------------------------+ //| Script de la función de inicio de programa | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { //--- objeto para el almacenamiento de datos de pérdidas y ganancias de cada orden de CArrayDouble *profit=new CArrayDouble; //--- objeto para almacenar los datos del balance CArrayDouble *balance_total=new CArrayDouble; //--- balance inicial double balance=0; //--- solicitud de datos históricos //--- obtener cantidad total de órdenes int orders_total=OrdersHistoryTotal(); //--- datos de ganancias for(int i=0;i<orders_total;i++) { if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY)==false) { Print("Error in OrderSelect (",GetLastError(),")"); return; } int order_type=OrderType(); //--- balance inicial if(order_type==6) // OP_BALANCE=6 { if(NormalizeDouble(OrderProfit()+OrderSwap(),2)>=0.0) if(balance==0.0) balance=OrderProfit(); } //--- add order profit if(order_type==OP_BUY || order_type==OP_SELL) { double order_profit=OrderProfit()+OrderSwap()+OrderCommission(); profit.Add(NormalizeDouble(order_profit,2)); balance_total.Add(balance); balance=balance+NormalizeDouble(order_profit,2); } } //--- balance_total.Add(balance_total.At(balance_total.Total()-1)+profit.At(balance_total.Total()-1)); //--- copiar los datos del balance en la matriz de tipo double double arr_balance[]; ArrayResize(arr_balance,balance_total.Total()); for(int i=0;i<balance_total.Total();i++) arr_balance[i]=balance_total.At(i); //--- copiar datos del beneficio en lka matriz del tipo double double arr_profit[]; ArrayResize(arr_profit,profit.Total()); for(int i=0;i<profit.Total();i++) arr_profit[i]=profit.At(i); //--- regresión lineal //--- número de variables independientes int nvars=1; //--- número de puntos int npoints=balance_total.Total(); //--- crear matriz de parámetros, utilizado para la regresión lineal CMatrixDouble xy(npoints,nvars+1); for(int i=0;i<npoints;i++) { xy[i].Set(0,i); xy[i].Set(1,arr_balance[i]); } //--- variable para detectar el resultado de los cálculos (exitosos, fracasados) int info; //--- clase de objetos necesarios para almacenar los datos en los cálculos CLinearModelShell lm; CLRReportShell ar; //--- matrices para almacenar los resultados de la regresión double lr_coeff[]; double lr_values[]; ArrayResize(lr_values,npoints); //--- calcular coeficientes de regresión lineal CAlglib::LRBuild(xy,npoints,nvars,info,lm,ar); //--- obtener coeficientes de regresión lineal CAlglib::LRUnpack(lm,lr_coeff,nvars); //--- obtener los valores de la regresión lineal recuperados for(int i=0;i<npoints;i++) lr_values[i]=lr_coeff[0]*i+lr_coeff[1]; //--- cálculo del pago esperado double exp_payoff,tmp1,tmp2,tmp3; CAlglib::SampleMoments(arr_profit,exp_payoff,tmp1,tmp2,tmp3); //--- cálculo de la matriz HPR double HPR[]; ArrayResize(HPR,balance_total.Total()-1); for(int i=0;i<balance_total.Total()-1;i++) HPR[i]=balance_total.At(i+1)/balance_total.At(i); //--- cálculo de la desviación estándar y media del HPR double AHPR,SD; CAlglib::SampleMoments(HPR,AHPR,SD,tmp2,tmp3); SD=MathSqrt(SD); //--- cálculo de correlación LR double lr_corr=CAlglib::PearsonCorr2(arr_balance,lr_values); //--- cálculo del Error estándar de LR double lr_stand_err=0; for(int i=0;i<npoints;i++) { double delta=MathAbs(arr_balance[i]-lr_values[i]); lr_stand_err=lr_stand_err+delta*delta; } lr_stand_err=MathSqrt(lr_stand_err/(npoints-2)); //--- cálculo de Ratio de Sharpe double sharpe_ratio=(AHPR-1)/SD; //--- print PrintFormat("-----------------------------------------------"); PrintFormat("Linear regression: y = %.2fx + %.2f",lr_coeff[0],lr_coeff[1]); //--- parametros PrintFormat("Expected Payoff = %.2f",exp_payoff); PrintFormat("AHPR = %.4f",AHPR); PrintFormat("Sharpe Ratio = %.2f",sharpe_ratio); PrintFormat("LR Correlation = %.2f",lr_corr); PrintFormat("LR Standard Error = %.2f",lr_stand_err); PrintFormat("-----------------------------------------------"); //--- eliminar objetos delete profit; delete balance_total; } //+------------------------------------------------------------------+
Recibiremos el siguiente resultado (dependiendo de los resultados de sus operaciones):
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11077
