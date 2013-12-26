Расставляет Stop Loss и Take Profit на заданном расстоянии, отображает текущее состояние открытых ордеров. Для закрытия ордера достаточно выделить и сдвинуть лейбл влево.

В параметрах можно установить уровни стоплосса и тейкпрофита, торгуемую пару, точность отображения лота и поправку для отображения текущего состояния позиции (иногда заползает на другую надпись).

Советую для удобства сделать несколько файлов, по одному для каждой торгуемой пары.

Я уже год торгую с этим помощником и если честно, не знаю, как я обходился без него. Это последняя версия, в которой информация сведена к необходимому минимуму, чтобы не мешать собственно торговле.

Буду рад, если кому поможет. Удачи.