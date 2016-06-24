CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

a_informer - expert para MetaTrader 4

Alexey Konygin | Portuguese English Русский Español Deutsch
Visualizações:
1021
Avaliação:
(17)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Ele coloca o Stop Loss e o Take Profit na distância especificada. Exibe o status atual das ordens abertas. Para o fechamento da ordem é preciso apenas selecionar e mover a etiqueta à esquerda.
Nas configurações você pode definir os níveis de Stop Loss, Take Profit, pares de negociação, a precisão da representação do lote e a alteração para exibir o status atual da posição (às vezes pega carona em outro título)


Eu aconselho você a instalar vários arquivos, um para cada par de negociação.

Eu tenho negociado a um ano com o assistente e honestamente não sei como cheguei sem ele. Esta é a última versão na qual a informação é reduzida ao mínimo necessário, de modo a não interferir com a negociação real.


Eu ficarei feliz se tenho lhe ajudado. Boa sorte.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11083

ALGLIB - Biblioteca de Análise Numérica ALGLIB - Biblioteca de Análise Numérica

Biblioteca de funções matemáticas ALGLIB (v. 3.5.0) portado para MQL4.

OBJ_EDIT_Example OBJ_EDIT_Example

Exemplo de trabalho com o objeto gráfico OBJ_EDIT.

VR---Overturn VR---Overturn

O Advisor pode ser negociado em dois modos: Martingale e Antimartingale ...

VR---STEALS-3 VR---STEALS-3

O Advisor exposto não é visível para as corretoras em relação a StopLoss, TakeProfit, Breakeven e Trailing Stop.