Ele coloca o Stop Loss e o Take Profit na distância especificada. Exibe o status atual das ordens abertas. Para o fechamento da ordem é preciso apenas selecionar e mover a etiqueta à esquerda.

Nas configurações você pode definir os níveis de Stop Loss, Take Profit, pares de negociação, a precisão da representação do lote e a alteração para exibir o status atual da posição (às vezes pega carona em outro título)



Eu aconselho você a instalar vários arquivos, um para cada par de negociação.



Eu tenho negociado a um ano com o assistente e honestamente não sei como cheguei sem ele. Esta é a última versão na qual a informação é reduzida ao mínimo necessário, de modo a não interferir com a negociação real.



Eu ficarei feliz se tenho lhe ajudado. Boa sorte.