Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
OBJ_EDIT_Example - Asesor Experto para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 760
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Descripción:
El EA muestra detalles de trabajo con objetos gráficos OBJ_LABEL.
Está escrito con estilo MQL5, las propiedades del objeto gráfico (coordenadas de la esquina, alinear) son controlados en el controlador de eventos OnChartEvent().
Nota: El Asesor Axperto trabaja con MetaTrader 4 build 555 y superior.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11075
Ejemplo de trabajo con objetos gráficos OBJ_LABEL.a_stops
Muestra la distancia para assumir el stop con dos líneas situadas a una distancia predeterminada del precio actual.
Librfería de funciones matemáticas ALGLIB (v. 3.5.0) portado a MQL4.a_informer
Es la colocación del Stop Loss y Take Profit a una distancia determinada. Muestra el estado actual de órdenes abiertas. Para el cierre de la orden es suficiente seleccionar y mover la etiqueta a la izquierda.