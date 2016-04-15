und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
OBJ_EDIT_Example - Experte für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 813
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Beschreibung:
Der Expert Advisor zeigt die Details der Arbeit mit OBJ_EDIT Graphik-Objekt.
Es ist geschrieben im MQL5-Stil, die Objekteigenschaften der Grafik, (Koordinaten, Winkel, Ausrichtung) werden über den OnChartEvent() event-handler gesteuert.
Anmerkung: Der Expert Advisor arbeitet mit MetaTrader 4 build 555 und später.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11075
Beispiel für das Arbeiten mit OBJ_LABEL Graphik-Objekt.a_stops
Zeigt die Differenz für mögliche Stopps durch zwei Linien in einer vordefinierten Differenz zum aktuellen Preis.
Er platziert StopLoss und TakePorfit in einem bestimmbaren Abstand. Zeigt den aktuellen Status der offenen Positionen. Zum Schließen der Position genügt es, das Label auswählen und nach links zu verschieben.VR---Overturn
Advisor kann zwei Zustände annehmen: Martingale und Anti-Martingale ...