Descrição:



O Expert Advisor mostra os detalhes do trabalho com o objeto gráfico OBJ_LABEL.

Ele é escrito usando o estilo MQL5, as propriedades gráficas de objeto (coordenadas, canto, alinhar) são controladas pelo manipulador de eventos OnChartEvent().

Nota: O Expert Advisor funciona com MetaTrader 4 atualização 555 e superior.



