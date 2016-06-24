Participe de nossa página de fãs
OBJ_EDIT_Example - expert para MetaTrader 4
Descrição:
O Expert Advisor mostra os detalhes do trabalho com o objeto gráfico OBJ_LABEL.
Ele é escrito usando o estilo MQL5, as propriedades gráficas de objeto (coordenadas, canto, alinhar) são controladas pelo manipulador de eventos OnChartEvent().
Nota: O Expert Advisor funciona com MetaTrader 4 atualização 555 e superior.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11075
Exemplo de trabalha com o objeto gráfico OBJ_LABEL.a_stops
Mostra a distância até o stop assumido com duas linhas, localizadas a uma distância predeterminada a partir do preço atual.
Biblioteca de funções matemáticas ALGLIB (v. 3.5.0) portado para MQL4.a_informer
É colocado o Stop Loss e Take Profit a uma determinada distância. Exibe o status atual das ordens abertas. Para o fechamento da ordem é preciso apenas selecionar e mover a etiqueta à esquerda.