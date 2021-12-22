코드베이스섹션
OBJ_EDIT_Example - MetaTrader 4용 expert

설명:

Expert Advisor는 OBJ_LABEL 그래픽 객체 작업에 대한 세부 정보를 보여줍니다.

MQL5 스타일을 사용하여 작성되었으며 그래픽 객체의 속성(좌표, 모서리 및 정렬)은 OnChartEvent() 이벤트 핸들러에서 제어됩니다.

참고: Expert Advisor는 MetaTrader 4 빌드 555 이상에서 작동합니다.

OBJ_EDIT 그래픽 객체로 작업하는 예.

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/11075

