Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
OBJ_Label_Example - Asesor Experto para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 839
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Descripción:
El EA muestra detalles de trabajo con objetos gráficos OBJ_LABEL.
Está escrito con estilo MQL5, se controlan las propiedades del objeto gráfico (coordenadas, ángulo, esquina y anclaje) en el controlador de eventos OnChartEvent().
Nota: El Asesor Axperto trabaja con MetaTrader 4 build 555 y superior.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11072
Muestra la distancia para assumir el stop con dos líneas situadas a una distancia predeterminada del precio actual.a_day
Muestra los niveles Max y Min del día anterior y el precio de apertura de hoy. Cambiar el parámetro "up" y "dn" para ver la vela del día.
Ejemplo de trabajo con objetos gráficos OBJ_EDIT.ALGLIB - Librería de Análisis Numérico
Librfería de funciones matemáticas ALGLIB (v. 3.5.0) portado a MQL4.