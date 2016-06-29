CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

OBJ_Label_Example - Asesor Experto para MetaTrader 4

Visualizaciones: 839
839
Ranking:
(17)
Publicado:
Actualizado:
Descripción:

El EA muestra detalles de trabajo con objetos gráficos OBJ_LABEL.

Está escrito con estilo MQL5, se controlan las propiedades del objeto gráfico (coordenadas, ángulo, esquina y anclaje) en el controlador de eventos OnChartEvent().

Nota: El Asesor Axperto trabaja con MetaTrader 4 build 555 y superior.

Un ejemplo de un objeto OBJ_Label en MetaTrader 4

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11072

