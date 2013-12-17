CodeBaseРазделы
Советники

OBJ_EDIT_Example - эксперт для MetaTrader 4

Описание:

Пример советника, иллюстрирующего работу с графическим объектом OBJ_EDIT.

Советник написан в стиле MQL5, управление свойствами объекта OBJ_EDIT (координаты, угол привязки, свойства поля ввода, способ выравнивания текста) осуществляется в обработчике событий графика OnChartEvent.

Примечание: Советник работает на MetaTrader 4 build 555 и выше.

Пример работы с графическим объектом OBJ_EDIT.

