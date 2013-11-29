此 Exp_BrakeParb EA交易基于来自BrakeParb信号量、信号、趋势指标的信号. 在柱形关闭，当指标反转时会产生交易信号，它的颜色改变并出现一个大的色点.

把编译好的 BrakeParb.ex5 文件放置到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 目录下,

EA交易测试中使用的默认输入参数显示如下,测试中没有使用止损和获利值参数.

图 1. 图表上交易历史的实例.

2011年 NZDUSD H4 测试结果:

图 2. 测试结果图表