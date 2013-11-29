请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
此 Exp_BrakeParb EA交易基于来自BrakeParb信号量、信号、趋势指标的信号. 在柱形关闭，当指标反转时会产生交易信号，它的颜色改变并出现一个大的色点.
把编译好的 BrakeParb.ex5 文件放置到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 目录下,
EA交易测试中使用的默认输入参数显示如下,测试中没有使用止损和获利值参数.
图 1. 图表上交易历史的实例.
2011年 NZDUSD H4 测试结果:
图 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1101
iBBands_HTF
使用 DRAW_SECTION 风格，通常指之字线绘制布林带. 用于计算的时间框架可以在输入参数中设置. 那也是使用这种不常见绘图风格的原因.iEnvelopes_HTF
以之字线形式绘制轨道线. 它们可以通过固定时间框架绘出然后计算输入参数.
iAlligator_HTF
使用之字线方式绘制比尔.威廉姆斯的鳄鱼指标. 该指标可以使用固定的时间框架进行计算和设置.iWPR_HTF
使用之字线方式绘制拉里.威廉姆斯(Larry Willaims)的百分比范围指标(Percent Range Indicator). 此指标可以使用固定的时间框架进行计算和设置