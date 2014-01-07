代码库部分
Exp_BrakeExp - MetaTrader 5EA

brakeexp.mq5 (10.55 KB) 预览
exp_brakeexp.mq5 (6.22 KB) 预览
此交易系统的信号采自 BrakeExp 信号量, 信号, 趋势指标。当柱线收盘，如果出现大彩色点改变颜色，其代表指标反向，则信号形成。

放置 BrakeExp.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表上的合约历史实例。

测试结果 从 2011 品种 USDCHF H4:

图例. 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1100

