请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
此交易系统的信号采自 BrakeExp 信号量, 信号, 趋势指标。当柱线收盘，如果出现大彩色点改变颜色，其代表指标反向，则信号形成。
放置 BrakeExp.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例. 1. 图表上的合约历史实例。
测试结果 从 2011 品种 USDCHF H4:
图例. 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1100
Exp_BrakeMA
此交易系统的信号采自 BullsBears 信号量, 信号, 趋势指标。ATRStops_v1_HTF
趋势指标，以 NRTR 形式实现。在指标的输入参数中指定时间帧。
CandleStop
本指标用来追踪止损位。Exp_CandleStop_Trailing
EA 沿着 CandleStop 指标建立的通道边界，移动已开仓的止损位。