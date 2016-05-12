und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Dieser Expert Advisor Exp_BrakeExp basiert auf den Signalen von dem BrakeExp Semaphore Signal Trend Indikator. Es wird ein Signal erzeugt, wenn eine Bar schließt und es eine Umkehr des Indikators gibt, welche in Form einer Farbänderung und des Auftretens eines großen farbigen Punkte dargestellt wird.
Platzieren Sie die kompilierte Datei BrakeExp.ex5 in das Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Für den unten dargestellten Test wurden die Standard-Eingabeparameter verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden während des Tests nicht verwendet.
Abbildung 1. Beispiele für Transaktionen aus der Tabelle
Testergebnisse für 2011 mit USDCHF H4:
Abbildung 2. Die Charts der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1100
