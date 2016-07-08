BrakeExpセマフォ、シグナル、トレンド指標のシグナルに基づいたExp_BrakeExpエキスパートアドバイザー。シグナルは、大きなカラードットの色や発生を変更することによって指標の逆転がある場合にバーが閉じるときに形成されます。

コンパイルされたBrakeExp.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

以下に示す検証中にはエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されてきました。決済逆指値と決済指値は検証には使われていません。

図1。チャート上の取引履歴のインスタンス。

H4での2011のUSDCHFの検証結果：

図2。検証結果のチャート