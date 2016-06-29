IceFX SignalViewer es un buen script que puede mostrar en su gráfico todas las señales cerradas, proporcionado por el sitio web de servicios a la comunidad MQL5.

Cómo funciona:

Instalar el script (copiar el archivo a la carpeta de experts\scripts de MetaTrader).

Descargar un archivo CSV del historial de la Página Web de cualquier proveedor de la señales. (Export to CSV: history)

Copiar el archivo csv descargado a la carpeta de experts\files de MetaTrader.

Abrir una gráfica en MetaTrader4.

Arrastre el script StrategyViewer en esta tabla. Por favor dar el nombre del archivo real en el menú de configuración.

Si es necesario entrar en el offset de tiempo (en horas).