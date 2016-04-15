und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
IceFX SignalViewer ist ein schönes Skript, das alle geschlossenen Positionen von Signalen der MQL5 Community Services Webseite anzeigt.
Arbeitsweise:
Installieren Sie das Skript (kopieren Sie die Datei in MetaTraders experts\scripts Verzeichnis).
Laden Sie die Datei mit der CSV-Historie eines Signals von einer Website eines Anbieters. (Export to CSV: history)
Kopieren Sie die geladene Datei in MetaTraders experts\files Verzeichnis.
Öffnen Sie einen Chart in MetaTrader4.
Ziehen Sie das StrategyViewer Skript auf dieses Chart. Tragen Sie den tatsächlichen Namen der Datei im Setup-Menü ein.
Es ist notwendig die Zeitverschiebung einzutragen (in Stunden).
Drücken Sie den OK-Knopf und schon sehen Sie auf dem Chart alle Signale der geschlossenen Positionen aus der CSV-Datei.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/10992
