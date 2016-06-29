CodeBaseSecciones
a_info - indicador para MetaTrader 4

Alexey Konygin
Descripción:

El indicador muestra las condiciones actuales del mercado.

para obtener mejores resultados cargar e instalar de la fuente "Digifacewide".

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11041

a_candle a_candle

El indicador muestra el tiempo restante de la vela.

SignalViewer SignalViewer

Echa un vistazo a cualquier posición cerrada MQL5 en un gráfico.

a_day a_day

Muestra los niveles Max y Min del día anterior y el precio de apertura de hoy. Cambiar el parámetro "up" y "dn" para ver la vela del día.

a_stops a_stops

Muestra la distancia para assumir el stop con dos líneas situadas a una distancia predeterminada del precio actual.