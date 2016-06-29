Echa un vistazo a cualquier posición cerrada MQL5 en un gráfico.

El indicador muestra el tiempo restante de la vela.

Muestra los niveles Max y Min del día anterior y el precio de apertura de hoy. Cambiar el parámetro "up" y "dn" para ver la vela del día.

Muestra la distancia para assumir el stop con dos líneas situadas a una distancia predeterminada del precio actual.