Descripción:



Registra, almacena y muestra de datos, gráfico total de ticks en MT.

Imagen:





Estructura del archivo de ticks:

iBotón - modelo de tiempo

iOpen - quote BID

iLow - quote BID

iHigh - quote ASK

iClose - quoteASK

iVolume - tiempo del servidor, precisión al segundo.

Instrucción:

Iniciar el indicador en un gráfico. Para abrir el gráfico de ticks-> archivo-> abrir Offline-> "nombre del símbolo con el tick prefijado". Por ejemplo tickAUDUSD, M1

Consejos:

Iniciar el indicador en un gráfico, y guardar la plantilla "default", ahora al abrir cualquier gráfico, se escribirán los datos del tick automáticamente.

Abra los símbolos necesarios para la grabación y guardar en su perfil, haga clic en archivo-> perfiles-> "Su perfil", abrir todas las gráficas para registrarlas.

Para continuar el registro después de parada no planificada de terminal, usar script SandyE 7 de recuperación!