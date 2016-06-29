CodeBaseSecciones
Indicadores

Tick Chart and Record - indicador para MetaTrader 4

Artem Goritsky | Spanish English Русский Deutsch Português
sandyew7-24.mq4 (6.45 KB) ver
sandyew7-26.mq4 (7.6 KB) ver
Descargar ZIP
Descripción:

Registra, almacena y muestra de datos, gráfico total de ticks en MT.

Imagen:


Estructura del archivo de ticks:

  • iBotón - modelo de tiempo
  • iOpen - quote BID
  • iLow - quote BID
  • iHigh - quote ASK
  • iClose - quoteASK
  • iVolume - tiempo del servidor, precisión al segundo.

Instrucción:

  • Iniciar el indicador en un gráfico. Para abrir el gráfico de ticks-> archivo-> abrir Offline-> "nombre del símbolo con el tick prefijado". Por ejemplo tickAUDUSD, M1

Consejos:

  • Iniciar el indicador en un gráfico, y guardar la plantilla "default", ahora al abrir cualquier gráfico, se escribirán los datos del tick automáticamente.
  • Abra los símbolos necesarios para la grabación y guardar en su perfil, haga clic en archivo-> perfiles-> "Su perfil", abrir todas las gráficas para registrarlas.


Para continuar el registro después de parada no planificada de terminal, usar script SandyE 7 de recuperación!

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/10890

