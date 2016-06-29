Mira cómo descargar robots gratis
Tick Chart and Record - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 3693
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Descripción:
Registra, almacena y muestra de datos, gráfico total de ticks en MT.
Imagen:
Estructura del archivo de ticks:
- iBotón - modelo de tiempo
- iOpen - quote BID
- iLow - quote BID
- iHigh - quote ASK
- iClose - quoteASK
- iVolume - tiempo del servidor, precisión al segundo.
Instrucción:
- Iniciar el indicador en un gráfico. Para abrir el gráfico de ticks-> archivo-> abrir Offline-> "nombre del símbolo con el tick prefijado". Por ejemplo tickAUDUSD, M1
Consejos:
- Iniciar el indicador en un gráfico, y guardar la plantilla "default", ahora al abrir cualquier gráfico, se escribirán los datos del tick automáticamente.
- Abra los símbolos necesarios para la grabación y guardar en su perfil, haga clic en archivo-> perfiles-> "Su perfil", abrir todas las gráficas para registrarlas.
Para continuar el registro después de parada no planificada de terminal, usar script SandyE 7 de recuperación!
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/10890
