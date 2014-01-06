IceFX SignalViewer - скрипт, который отображает на графике все сделки, совершенные по сигналам поставщика сервиса "Сигналы".

Как с ним работать:

Установите скрипт (файл SignalViewer.mq4 скопировать в папку experts\scripts).

Скачайте СSV-файл с историей торговли любого поставщика сигналов. (Экспорт в CSV: История )

Скопируйте загруженный файл в папку experts\files.

Откройте график в MetaTrader 4.

Запустите скрипт StrategyViewer на графике. В настройках советника укажите имя загруженного файла.

При необходимости следует указать сдвиг времени (в часах).