Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
SignalViewer - скрипт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4458
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Описание:
IceFX SignalViewer - скрипт, который отображает на графике все сделки, совершенные по сигналам поставщика сервиса "Сигналы".
Как с ним работать:
Установите скрипт (файл SignalViewer.mq4 скопировать в папку experts\scripts).
Скачайте СSV-файл с историей торговли любого поставщика сигналов. (Экспорт в CSV: История )
Скопируйте загруженный файл в папку experts\files.
Откройте график в MetaTrader 4.
Запустите скрипт StrategyViewer на графике. В настройках советника укажите имя загруженного файла.
При необходимости следует указать сдвиг времени (в часах).
Нажмите кнопку OK и на графике появятся закрытые ордера из файла истории сделок.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/10992
Торгует на демо просто огонь.RSAR_Korsar
Зеркальнопериодический индикатор. Построен на основе RSI, Stohastic, RVI, ADX. Работает на основе экстремумов и фигур.
Для сигналов на продажу/покупку советник использует сигналы индикатора Stochastic.LX_EURJPY
Простой безиндикаторный советник для EURJPY.