CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Скрипты

SignalViewer - скрипт для MetaTrader 4

icebob | Russian English Español Deutsch Português
Просмотров:
4458
Рейтинг:
(28)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание:

IceFX SignalViewer - скрипт, который отображает на графике все сделки, совершенные по сигналам поставщика сервиса "Сигналы".

Как с ним работать:

  1. Установите скрипт (файл SignalViewer.mq4 скопировать в папку experts\scripts).

  2. Скачайте СSV-файл с историей торговли любого поставщика сигналов. (Экспорт в CSV: История )

  3. Скопируйте загруженный файл в папку experts\files.

  4. Откройте график в MetaTrader 4.

  5. Запустите скрипт StrategyViewer на графике. В настройках советника укажите имя загруженного файла.

  6. При необходимости следует указать сдвиг времени (в часах).

  7. Нажмите кнопку OK и на графике появятся закрытые ордера из файла истории сделок.

Script parameters

The result

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/10992

eur/usd M5 eur/usd M5

Торгует на демо просто огонь.

RSAR_Korsar RSAR_Korsar

Зеркальнопериодический индикатор. Построен на основе RSI, Stohastic, RVI, ADX. Работает на основе экстремумов и фигур.

2Sides_Stoch 2Sides_Stoch

Для сигналов на продажу/покупку советник использует сигналы индикатора Stochastic.

LX_EURJPY LX_EURJPY

Простой безиндикаторный советник для EURJPY.