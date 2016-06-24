O IceFX SignalViewer é um bom script que mostra no seu gráfico todas as posições fechadas do serviço de Sinais fornecido pelo website MQL5 Community.

Como funciona:

Script de instalação (copie os arquivos para as pastas experts/scripts no MetaTrader).

Baixar um arquivo de histórico CSV a partir de qualquer página do Provedor de Sinal. (Exportar para o CSV: histórico)

Copie os arquivos cvs baixados para as pastas experts/scripts no MetaTrader).

Abra um gráfico no MetaTrader 4.

Arraste o script StrategyViewer para este gráfico. Por favor, indique o nome real do arquivo no menu de Configuração.

Se for necessário inserir o tempo para compensar (em horas).