SignalViewer - script para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 776
- Avaliação:
-
- Publicado:
O IceFX SignalViewer é um bom script que mostra no seu gráfico todas as posições fechadas do serviço de Sinais fornecido pelo website MQL5 Community.
Como funciona:
Script de instalação (copie os arquivos para as pastas experts/scripts no MetaTrader).
Baixar um arquivo de histórico CSV a partir de qualquer página do Provedor de Sinal. (Exportar para o CSV: histórico)
Copie os arquivos cvs baixados para as pastas experts/scripts no MetaTrader).
Abra um gráfico no MetaTrader 4.
Arraste o script StrategyViewer para este gráfico. Por favor, indique o nome real do arquivo no menu de Configuração.
Se for necessário inserir o tempo para compensar (em horas).
Pressione o botão OK e você vai ver no gráfico as posições fechadas dos sinais listados no relatório do histórico CSV.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/10992
