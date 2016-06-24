CodeBaseSeções
SignalViewer - script para MetaTrader 4

O IceFX SignalViewer é um bom script que mostra no seu gráfico todas as posições fechadas do serviço de Sinais fornecido pelo website MQL5 Community.

Como funciona:

  1. Script de instalação (copie os arquivos para as pastas experts/scripts no MetaTrader).

  2. Baixar um arquivo de histórico CSV a partir de qualquer página do Provedor de Sinal. (Exportar para o CSV: histórico)

  3. Copie os arquivos cvs baixados para as pastas experts/scripts no MetaTrader).

  4. Abra um gráfico no MetaTrader 4.

  5. Arraste o script StrategyViewer para este gráfico. Por favor, indique o nome real do arquivo no menu de Configuração.

  6. Se for necessário inserir o tempo para compensar (em horas).

  7. Pressione o botão OK e você vai ver no gráfico as posições fechadas dos sinais listados no relatório do histórico CSV.

Parâmetros do script

O resultado

