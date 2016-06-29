Mira cómo descargar robots gratis
VR---FIGURA - indicador para MetaTrader 4
- 1544
El indicador de cuatro patrones de cuatro de carbon, diseñado para trabajar en plazos de horas.
El LED muestra cuatro ángulos de una figura de carbón que son
- Día de apertura
- Máximo del día
- Cierre del día
- Mínimo del día
Esencia de la distribución del movimiento siguiente:
- Si esta última figura está se estrechando cada vez más por la base inferior de la figura, se prevé que continúe una tendencia (al menos el tamaño de la base)
- Si esta última figura es más que la expansión de las bases de las figuras se puede predecir una revocación (tamaño mínimo de la base)
- Si la base y los extremos son visuales, PREDICCION CORRECION
- Estrechamiento 3 menos base 1 == se prevé que continue la tendencia
- Estrechamiento de cuatro aproximadamente igual a la base 2 == Flete previsto
- Estrechamiento 6 más base 5 == predicción del cambio de tendencia
- Estrechamiento 9 más base 7 == se prevee reversión
- Estrechamiento 11 más base 8 == se prevee reversión
