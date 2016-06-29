CodeBaseSecciones
VR---FIGURA - indicador para MetaTrader 4

Vladimir Pastushak | Spanish English Русский Deutsch Português
Visualizaciones:
1544
Ranking:
(19)
Publicado:
VR---FIGURA.mq4 (2.25 KB) ver
El indicador de cuatro patrones de cuatro de carbon, diseñado para trabajar en plazos de horas.

El LED muestra cuatro ángulos de una figura de carbón que son

  1. Día de apertura
  2. Máximo del día
  3. Cierre del día
  4. Mínimo del día

Esencia de la distribución del movimiento siguiente:

  • Si esta última figura está se estrechando cada vez más por la base inferior de la figura, se prevé que continúe una tendencia (al menos el tamaño de la base)
  • Si esta última figura es más que la expansión de las bases de las figuras se puede predecir una revocación (tamaño mínimo de la base)
  • Si la base y los extremos son visuales, PREDICCION CORRECION

  • Estrechamiento 3 menos base 1 == se prevé que continue la tendencia
  • Estrechamiento de cuatro aproximadamente igual a la base 2 == Flete previsto
  • Estrechamiento 6 más base 5 == predicción del cambio de tendencia
  • Estrechamiento 9 más base 7 == se prevee reversión
  • Estrechamiento 11 más base 8 == se prevee reversión

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/10871

