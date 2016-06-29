El indicador de cuatro patrones de cuatro de carbon, diseñado para trabajar en plazos de horas.

El LED muestra cuatro ángulos de una figura de carbón que son

Día de apertura Máximo del día Cierre del día Mínimo del día

Esencia de la distribución del movimiento siguiente:

Si esta última figura está se estrechando cada vez más por la base inferior de la figura, se prevé que continúe una tendencia (al menos el tamaño de la base)

Si esta última figura es más que la expansión de las bases de las figuras se puede predecir una revocación (tamaño mínimo de la base)

Si la base y los extremos son visuales, PREDICCION CORRECION