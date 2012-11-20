Смотри, как бесплатно скачать роботов
VR---FIGURA - индикатор для MetaTrader 4
Индикатор по четырехугольным паттернам, предназначен для работы на часовых таймфремах. Индикатор отображает четырех угольную фигуру углами которой являются:
- 1 открытие дня
- 2 максимум дня
- 3 закрытие дня
- 4 минимум дня
Суть системы в визуальном определении последующего движения:
- Если последняя фигура имеет сужение и сужение меньше основания фигуры ПРОГНОЗИРУЕТСЯ ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕНДЕНЦИИ (минимум на размер основания)
- Если последняя фигура имеет расширение больше чем основание фигуры ПРОГНОЗИРУЕТСЯ ВОЗМОЖНАЯ СМЕНА ТЕНДЕНЦИИ (минимум на размер основания)
- Если основание и конец фигуры визуально равны ПРОГНОЗИРУЕТСЯ КОРРЕКЦИЯ
Сужение 3 меньше основания 1 == Прогнозируется продолжение тенденции
Сужение 4 примерно равно основанию 2 == Прогнозируется флет
Сужение 6 больше основания 5 == Прогнозируется изменение тенденции
сужение 9 больше основания 7 == Прогнозируется смена тенденции
Сужение 11 больше основания 8 ==Прогнозируется смена тенденции
