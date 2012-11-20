Индикатор по четырехугольным паттернам, предназначен для работы на часовых таймфремах. Индикатор отображает четырех угольную фигуру углами которой являются:

1 открытие дня

2 максимум дня

3 закрытие дня

4 минимум дня

Суть системы в визуальном определении последующего движения:

Если последняя фигура имеет сужение и сужение меньше основания фигуры ПРОГНОЗИРУЕТСЯ ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕНДЕНЦИИ (минимум на размер основания)

Если последняя фигура имеет расширение больше чем основание фигуры ПРОГНОЗИРУЕТСЯ ВОЗМОЖНАЯ СМЕНА ТЕНДЕНЦИИ (минимум на размер основания)

Если основание и конец фигуры визуально равны ПРОГНОЗИРУЕТСЯ КОРРЕКЦИЯ

Сужение 3 меньше основания 1 == Прогнозируется продолжение тенденции

Сужение 4 примерно равно основанию 2 == Прогнозируется флет

Сужение 6 больше основания 5 == Прогнозируется изменение тенденции

сужение 9 больше основания 7 == Прогнозируется смена тенденции

Сужение 11 больше основания 8 ==Прогнозируется смена тенденции