CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

VR---FIGURA - индикатор для MetaTrader 4

Vladimir Pastushak | Russian English Español Deutsch Português
Просмотров:
15377
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор по четырехугольным паттернам, предназначен для работы на часовых таймфремах. Индикатор отображает четырех угольную фигуру углами которой являются:

  • 1 открытие дня
  • 2 максимум дня
  • 3 закрытие дня
  • 4 минимум дня

Суть системы в визуальном определении последующего движения:

  • Если последняя фигура имеет сужение и сужение меньше основания фигуры ПРОГНОЗИРУЕТСЯ ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕНДЕНЦИИ (минимум на размер основания)
  • Если последняя фигура имеет расширение больше чем основание фигуры ПРОГНОЗИРУЕТСЯ ВОЗМОЖНАЯ СМЕНА ТЕНДЕНЦИИ (минимум на размер основания)
  • Если основание и конец фигуры визуально равны ПРОГНОЗИРУЕТСЯ КОРРЕКЦИЯ

Сужение 3 меньше основания 1 == Прогнозируется продолжение тенденции

Сужение 4 примерно равно основанию 2 == Прогнозируется флет

Сужение 6 больше основания 5 == Прогнозируется изменение тенденции

сужение 9 больше основания 7 == Прогнозируется смена тенденции

Сужение 11 больше основания 8 ==Прогнозируется смена тенденции

Новый Urdala_Tester Новый Urdala_Tester

Советник Urdala_Tester - это универсальный тестер и исполнитель ваших математических стратегий.

MACD_chart MACD_chart

MACD на графике цены

FiboColor FiboColor

Скрипты меняют цвет фибо-уровней.

HL_Bar HL_Bar

Показывает возможные уровни High Low на открытии свечи без перерисовки.