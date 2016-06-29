CodeBaseSecciones
VR---ORDERS - indicador para MetaTrader 4

Vladimir Pastushak | Spanish English Русский Deutsch Português
1703
(21)
VR---ORDERS.mq4 (8.46 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Este indicador muestra la información.

Por el precio de la apertura de la orden:

  1. Tipo de orden.
  2. Lote de la orden.
  3. órdenes con beneficios.
  4. Ratio P/L.
  5. Número Magic.

Por Take Profit:

  1. Número de puntos.
  2. La cantidad de beneficio cuando take profit.
  3. Moneda del Depósito.

Por Stop Loss:

  1. Número de puntos.
  2. Cantidad de beneficio cuando stop loss.
  3. Moneda del Depósito.

