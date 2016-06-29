Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
VR---ORDERS - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1703
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Este indicador muestra la información.
Por el precio de la apertura de la orden:
- Tipo de orden.
- Lote de la orden.
- órdenes con beneficios.
- Ratio P/L.
- Número Magic.
Por Take Profit:
- Número de puntos.
- La cantidad de beneficio cuando take profit.
- Moneda del Depósito.
Por Stop Loss:
- Número de puntos.
- Cantidad de beneficio cuando stop loss.
- Moneda del Depósito.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/10858
iACfunc, iAOfunc y iBearsBullsfuncs
IBearsBulls, iAO y funciones mejoradas del iACBB_MACD_funcs
Funciones mejoradas iBands e iMACD.
Imp_MA
Media móvil sobre la base de precio individualVR---FIGURA
Visión diferente de las figuras y los patrones del día...