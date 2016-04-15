und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
VR---FIGURA - Indikator für den MetaTrader 4
Die Anzeige von Rechteck-Mustern, ausgelegt für den 1 Stunden Zeitrahmen.
Die Anzeige der Rechteck-Muster fußt auf folgende 4 Ecken:
- Eröffnungskurs des Tages
- Tageshöchstkurs
- Tagesschlusskurs
- Tagestiefstkurs
Die Essenz der visualisierten Vierecke die folgende Bewegung:
- Wenn die letzte Grenzlinie kürzer ist als die Basis der Figur, wird voraussichtlich der Trend sich fortsetzen (zumindest die Größe der Basis)
- Wenn die letzte Grenzlinie länger ist als die Basis, ist eine Trend-Umkehrung möglich (Mindestgröße der Basis)
- Wenn die Basis- und die Endfiguren sichtbar sind, sind Korrekturen möglich.
- Grenzlinie 3 kleiner als die Basis 1 == Vorhersage ist eine Trendfortsetzung
- Grenzlinie 4 ca. gleich der Basis 2 == Vorhersage ist eins Seitwärtsbewegung
- Grenzlinie 6 länger als die Basis 5 == Vorhersage ist eine Trendumkehr
- Grenzlinie 9 länger als die Basis 7 == Vorhersage ist eine Trendumkehr
- Grenzlinie 11 länger als die Basis 8 == Vorhersage ist eine Trendumkehr
