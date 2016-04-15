CodeBaseKategorien
VR---FIGURA - Indikator für den MetaTrader 4

Die Anzeige von Rechteck-Mustern, ausgelegt für den 1 Stunden Zeitrahmen.

Die Anzeige der Rechteck-Muster fußt auf folgende 4 Ecken:

  1. Eröffnungskurs des Tages
  2. Tageshöchstkurs
  3. Tagesschlusskurs
  4. Tagestiefstkurs

Die Essenz der visualisierten Vierecke die folgende Bewegung:

  • Wenn die letzte Grenzlinie kürzer ist als die Basis der Figur, wird voraussichtlich der Trend sich fortsetzen (zumindest die Größe der Basis)
  • Wenn die letzte Grenzlinie länger ist als die Basis, ist eine Trend-Umkehrung möglich (Mindestgröße der Basis)
  • Wenn die Basis- und die Endfiguren sichtbar sind, sind Korrekturen möglich.

  • Grenzlinie 3 kleiner als die Basis 1 == Vorhersage ist eine Trendfortsetzung
  • Grenzlinie 4 ca. gleich der Basis 2 == Vorhersage ist eins Seitwärtsbewegung
  • Grenzlinie 6 länger als die Basis 5 == Vorhersage ist eine Trendumkehr
  • Grenzlinie 9 länger als die Basis 7 == Vorhersage ist eine Trendumkehr
  • Grenzlinie 11 länger als die Basis 8 == Vorhersage ist eine Trendumkehr

