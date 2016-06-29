CodeBaseSecciones
Indicadores

Imp_MA - indicador para MetaTrader 4

Paladin80
Visualizaciones:
970
Ranking:
(7)
Publicado:
Actualizado:
Imp_MA.mq4 (9.65 KB) ver
La media móvil, como cualquier otro indicador, puede calcularse sobre la base de solamente 7 constantes de precio. La propuesta de modificación de la media móvil permitirá calcular el indicador sobre la base de cualquier combinación de 4 precios básicos (cerrar, abrir, alto, bajo).

Parámetros de entrada:

  • MA_Period - período para el cálculo del indicador,
  • MA_Shift - cambio del indicador relacionado con la gráfica,
  • MA_Method - method of averaging (0 - SMA, 1 - EMA, 2 - SMMA, 3 - LWMA),
  • Close_coef - coeficiente de uso de CLOSE en el precio individual,
  • Open_coef - coeficiente de uso del OPEN en precio individual,
  • High_coef - coeficiente de uso de HIGH precio individual,
  • Low_coef - coeficiente del uso del LOW en el precio individual.

Ejemplos:

  • Calcular el indicador de precio de apertura: Close_coef = 0, Open_coef = 1, High_coef = 0, Low_coef = 0.
  • Indicador para calcular el precio ponderado: Close_coef = 2, Open_coef = 0, High_coef = 1, Low_coef = 1.
  • Indicador que calcula por constante precio individual: Close_coef = 0, Open_coef = 7, High_coef = 25, Low_coef = 80. Precio = (7 * abierto + 25 * alto + 80 * bajo) / 112.

Por lo tanto, el trader puede dibujar la media móvil por cualquier combinación de los precios básicos 4. Si coeficiente es bajo o igual a cero, el precio adecuado no se utilizará para el cálculo de la constante de precio individual.


Indicador Imp_MA

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/10861

