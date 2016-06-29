Pon "Me gusta" y sigue las noticias
La media móvil, como cualquier otro indicador, puede calcularse sobre la base de solamente 7 constantes de precio. La propuesta de modificación de la media móvil permitirá calcular el indicador sobre la base de cualquier combinación de 4 precios básicos (cerrar, abrir, alto, bajo).
Parámetros de entrada:
- MA_Period - período para el cálculo del indicador,
- MA_Shift - cambio del indicador relacionado con la gráfica,
- MA_Method - method of averaging (0 - SMA, 1 - EMA, 2 - SMMA, 3 - LWMA),
- Close_coef - coeficiente de uso de CLOSE en el precio individual,
- Open_coef - coeficiente de uso del OPEN en precio individual,
- High_coef - coeficiente de uso de HIGH precio individual,
- Low_coef - coeficiente del uso del LOW en el precio individual.
Ejemplos:
- Calcular el indicador de precio de apertura: Close_coef = 0, Open_coef = 1, High_coef = 0, Low_coef = 0.
- Indicador para calcular el precio ponderado: Close_coef = 2, Open_coef = 0, High_coef = 1, Low_coef = 1.
- Indicador que calcula por constante precio individual: Close_coef = 0, Open_coef = 7, High_coef = 25, Low_coef = 80. Precio = (7 * abierto + 25 * alto + 80 * bajo) / 112.
Por lo tanto, el trader puede dibujar la media móvil por cualquier combinación de los precios básicos 4. Si coeficiente es bajo o igual a cero, el precio adecuado no se utilizará para el cálculo de la constante de precio individual.
