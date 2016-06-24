Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
VR---FIGURA - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1357
- Avaliação:
-
- Publicado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador sobre os quatro padrões de carbono, projetado para trabalhar em timeframes.
O LED exibe quatro ângulos representanto a figura do carvão que são:
- Dia de abertura
- Máximo de dias
- Dia de Fechamento
- Mínimo de dias
A essência do movimento é o seguinte:
- Se a última imagem é o estreitamento da base inferior da figura, é previsto que a tendência continua (pelo menos o tamanho da base)
- Se a último imagem é maior do que a expansão das bases das figuras, é previsto uma possível reversão (no tamanho mínimo da base)
- Se a base e as peças finais são visualmente PREVISÃO DE CORREÇÃO
- Estreitamento 3 menor do que a base 1 == a tendência está prevista para continuar
- Estreitamento 4 aproximadamente iguais à base 2 == previsão de lateralidade
- Estreitamento 6 maior do que a base 5 == previsão de alteração de tendência
- Estreitamento 9 maior do que a base 7 == reversão prevista
- Estreitamento 11 maior do que a base 8 == reversão prevista
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/10871
