CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

VR---FIGURA - indicador para MetaTrader 4

Vladimir Pastushak | Portuguese English Русский Español Deutsch
Visualizações:
1357
Avaliação:
(19)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador sobre os quatro padrões de carbono, projetado para trabalhar em timeframes.

O LED exibe quatro ângulos representanto a figura do carvão que são:

  1. Dia de abertura
  2. Máximo de dias
  3. Dia de Fechamento
  4. Mínimo de dias

A essência do movimento é o seguinte:

  • Se a última imagem é o estreitamento da base inferior da figura, é previsto que a tendência continua (pelo menos o tamanho da base)
  • Se a último imagem é maior do que a expansão das bases das figuras, é previsto uma possível reversão (no tamanho mínimo da base)
  • Se a base e as peças finais são visualmente PREVISÃO DE CORREÇÃO

  • Estreitamento 3 menor do que a base 1 == a tendência está prevista para continuar
  • Estreitamento 4 aproximadamente iguais à base 2 == previsão de lateralidade
  • Estreitamento 6 maior do que a base 5 == previsão de alteração de tendência
  • Estreitamento 9 maior do que a base 7 == reversão prevista
  • Estreitamento 11 maior do que a base 8 == reversão prevista

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/10871

Exemplo de uso dos "Named Pipes" no MetaTrader 4 Exemplo de uso dos "Named Pipes" no MetaTrader 4

Muitos desenvolvedores enfrentam o mesmo problema - como chegar à caixa de proteção do terminal de negociação sem o uso de DLLs arriscados. Um dos mais fáceis e seguros métodos é usar o "Named Pipes" padrão que funcionam como operações de arquivo normais.

Imp_MA Imp_MA

Média móvel com base no preço individual.

Channels Channels

Localiza e desenha canais usando todos os prazos de 1 minuto a um mês

Tick Chart and Record Tick Chart and Record

Gravação, armazenamento e exibição de dados, gráfico de tick completo no MetaTrader.