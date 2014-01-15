Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Divergence Trader - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2420
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Este Expert Advisor foi desenvolvido por Ron Thompson e reescrito a partir de MQL4, sendo originalmente publicado em https://www.mql5.com/en/code/8379 por Coletor.
Como ele Funciona
O Expert Advisor emprega duas médias móveis simples na abertura de preços. Os cálculos são feitos utilizando os valores obtidos a partir da barra de atual e da anterior. Se rearranjada, a fórmula representa simplesmente a diferença entre uma MA rápido e outra lenta da barra anterior. A diferença estando acima de um nível e abaixo de outro nível sugere um sinal de compra. As condições para o sinal de venda são exatamente opostas para o sinal de compra.
Um trailing stop e de equilíbrio pode ser definido para uma posição em aberto.
O Expert Advisor possui uma função adicional para fechar todas as posições na conta quando um certo nível de lucro ou perda é atingido. O autor provavelmente tinha em mente o uso de vários Expert Advisors desse tipo em uma única conta.
A imagem abaixo mostra o desempenho do Expert Advisor no modo visual do Strategy Tester.
Parâmetros
- Lots - Volume da posição.
- MultyOpen - Permissão para adicionar volume a uma posição.
- MaxVolume - Volume máximo da posição; é verificado se MultyOpen é usado.
- StopLoss - Stop Loss em pontos.
- TakeProfit - Take Profit em pontos.
- Trailing - nível de Trailing stop; quando o valor é 0, o trailing stop é desativado.
- BreakEven - nível de lucro de uma posição expressa em pontos, a fim de mover o Stop Loss para o nível de equilíbrio. Se o valor for 0, a função é desativada.
- Fast_Period - período de МА Rápido.
- Fast_Price - preço de MA rápido.
- Slow_Period - período de МА lenta.
- Slow_Price - preço de МА lenta.
- DVBuySell - Nível de divergência mínimo para compra e venda - DVBuySell.
- DVStayOut - Nível de divergência máximo para compra e venda - DVStayOut.
- BasketProfitON - Ativa a função para fechar todas as posições na conta quando um certo nível de lucro é atingido.
- BasketProfit - Lucro da conta na qual todas as posições da conta será fechada (para todos os símbolos).
- BasketLossON - Ativa a função para fechar todas as posições na conta quando um certo nível de perda é atingido.
- BasketLoss - Prejuízo da conta em que todas as posições da conta será fechada (para todos os símbolos).
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1085
Vamos nos concentrar nos sinais de negociação obtidos a partir dos padrões de velas (candlestick) "Engolfo de Alta/Engolfo de baixa", e confirmado pelo indicador Market Facilitation Index (MFI). O código do Expert Advisor baseado nesta estratégia pode ser gerado automaticamente utilizando o Assistente MQL5.Assistente MQL5 - Sinais de negociação baseado em Engolfo de Alta/Engolfo de baixa + RSI
Vamos nos concentrar nos sinais de negociação obtidos a partir dos padrões de velas (candlestick) "Engolfo de Alta/Engolfo de baixa", e confirmado pelo indicador Índice de Força Relativa (RSI). O código do Expert Advisor baseado nesta estratégia pode ser gerado automaticamente utilizando o Assistente MQL5.
Um indicador semelhante as Bandas de Bollinger.Assistente MQL5 - Sinais de Negociação Baseados nos "Engolfo de Baixa/Engolfo de Alta" + CCI
Sinais de negociação baseados nos padrões candles "Engolfo de Baixa/Engolfo de Alta", confirmado pelo indicador Commodity Channel Index (CCI). O código do Expert Advisor baseado nesta estratégia pode ser gerado automaticamente usando o Assistente MQL5.