Este Expert Advisor foi desenvolvido por Ron Thompson e reescrito a partir de MQL4, sendo originalmente publicado em https://www.mql5.com/en/code/8379 por Coletor.

Como ele Funciona

O Expert Advisor emprega duas médias móveis simples na abertura de preços. Os cálculos são feitos utilizando os valores obtidos a partir da barra de atual e da anterior. Se rearranjada, a fórmula representa simplesmente a diferença entre uma MA rápido e outra lenta da barra anterior. A diferença estando acima de um nível e abaixo de outro nível sugere um sinal de compra. As condições para o sinal de venda são exatamente opostas para o sinal de compra.

Um trailing stop e de equilíbrio pode ser definido para uma posição em aberto.

O Expert Advisor possui uma função adicional para fechar todas as posições na conta quando um certo nível de lucro ou perda é atingido. O autor provavelmente tinha em mente o uso de vários Expert Advisors desse tipo em uma única conta.

A imagem abaixo mostra o desempenho do Expert Advisor no modo visual do Strategy Tester.

Parâmetros