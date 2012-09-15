Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Divergence Trader - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 7102
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Эксперт переписан с MQL4, автор: Ron Thompson, на mql4.com опубликовал Collector, ссылка на оригинал - https://www.mql5.com/ru/code/8579.
Принцип работы
Используется две простых МА по ценам открытия, значения берутся с текущего бара и с предыдущего, производятся некоторые вычисления с этими значениями, однако, если произвести сокращение формулы, получается всего лишь разница быстрой и медленной МА с предыдущего бара. Если эта разница находится выше одного уровня и ниже другого, выполняется покупка. Продажа выполняется при аналогичных обратных условиях.
Открытая позиция может сопровождаться функцией трейлинга и безубытка.
В эксперте имеется дополнительная общая функция закрытия всех позиций на счете при достижении заданной прибыли или убытка счета, возможно автором подразумевалось, что на счете работает несколько таких экспертов.
На изображении показана работа эксперта в тестере в визуальном режиме.
Параметры
- Lots - Объем позиции.
- MultyOpen - Разрешить добавление объема позиции.
- MaxVolume - Максимальный объем позиции, проверяется при MultyOpen.
- StopLoss - Стоплосс в пунктах.
- TakeProfit - Тейкпрофит в пунктах.
- Trailing - Уровень трейлинга, при значении 0 трейлинг выключен.
- BreakEven - Уровень прибыли позиции в пунктах для переноса стоплосса в безубыток. При значении 0 функция выключена.
- Fast_Period - Период быстрой МА.
- Fast_Price - Цена быстрой МА.
- Slow_Period - Период медленной МА.
- Slow_Price - Цена медленной МА.
- DVBuySell - Минимальный уровень дивергенции для покупки, для продажи -DVBuySell.
- DVStayOut - Максимальный уровень дивергенции для покупки, для продажи -DVStayOut.
- BasketProfitON - Включение функции закрытия всех позиций на счете при достижении заданной прибыли.
- BasketProfit - Прибыль счета, при которой выполняется закрытие всех позиций на счете (на всех символах).
- BasketLossON - Включение функции закрытия всех позиций на счете при достижении заданного убытка.
- BasketLoss - Убыток счета, при котором выполняется закрытие всех позиций на счете (на всех символах).
Сигнальный индиткатор, построенный на основе показаний индикатора AroonParkinsonHistVolatility
Аппроксимация Паркинсона исторической волатильности.
Эксперт открывает позицию в заданное время против направления вчерашнего дневного бараstarter
Эсперт на индикаторах Laguerre, CCI, MA