Эксперт переписан с MQL4, автор: Ron Thompson, на mql4.com опубликовал Collector, ссылка на оригинал - https://www.mql5.com/ru/code/8579.

Принцип работы



Используется две простых МА по ценам открытия, значения берутся с текущего бара и с предыдущего, производятся некоторые вычисления с этими значениями, однако, если произвести сокращение формулы, получается всего лишь разница быстрой и медленной МА с предыдущего бара. Если эта разница находится выше одного уровня и ниже другого, выполняется покупка. Продажа выполняется при аналогичных обратных условиях.

Открытая позиция может сопровождаться функцией трейлинга и безубытка.

В эксперте имеется дополнительная общая функция закрытия всех позиций на счете при достижении заданной прибыли или убытка счета, возможно автором подразумевалось, что на счете работает несколько таких экспертов.

На изображении показана работа эксперта в тестере в визуальном режиме.

Параметры