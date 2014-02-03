该 EA 由 Ron Thompson 开发, 是自 MQL4 版本重写, 原版发表在 https://www.mql5.com/en/code/8379 原作者 Collector。

它如何工作



该 EA 采用两条开盘价格的简单 均线。计算使用从当前柱线以及前一根柱线获得的值。如果重排, 公式仅简单表示前根柱线的快速均线和慢速均线之间的不同。若此不同一个在级别之上并且另一个在级别之下, 建议买信号。卖信号的条件与买信号正好相反。

在已开仓位上可以设置尾随止损和盈亏平衡。

该 EA 还有一个额外功能就是当盈利或亏损达到确定值时, 可以将帐户全部平仓。作者可能想在一个帐户中使用好几个此类 EA。

下图示意 EA 在策略测试员的可视模式下的性能。

参数