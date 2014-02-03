请观看如何免费下载自动交易
该 EA 由 Ron Thompson 开发, 是自 MQL4 版本重写, 原版发表在 https://www.mql5.com/en/code/8379 原作者 Collector。
它如何工作
该 EA 采用两条开盘价格的简单 均线。计算使用从当前柱线以及前一根柱线获得的值。如果重排, 公式仅简单表示前根柱线的快速均线和慢速均线之间的不同。若此不同一个在级别之上并且另一个在级别之下, 建议买信号。卖信号的条件与买信号正好相反。
在已开仓位上可以设置尾随止损和盈亏平衡。
该 EA 还有一个额外功能就是当盈利或亏损达到确定值时, 可以将帐户全部平仓。作者可能想在一个帐户中使用好几个此类 EA。
下图示意 EA 在策略测试员的可视模式下的性能。
参数
- Lots - 仓位交易量。
- MultyOpen - 加仓许可。
- MaxVolume - 最大仓位交易量; 它用来检查是否使用 MultyOpen。
- StopLoss - 止损点数。
- TakeProfit - 止盈点数。
- Trailing - 尾随止损级别; 当值为 0, 尾随止损被禁止。
- BreakEven - 持仓盈利级别点数, 用来移动止损位到突破级别。如果值为 0, 功能禁止。
- Fast_Period - 快速 MA 周期。
- Fast_Price - 快速 MA 价格。
- Slow_Period - 慢速 MA 周期。
- Slow_Price - 慢速 MA 价格。
- DVBuySell - 买和卖最小发散级别 - DVBuySell.
- DVStayOut - 买和卖最大发散级别 - DVStayOut.
- BasketProfitON - 当帐户盈利达到确定额度, 允许函数平所有持仓。
- BasketProfit - 当所有持仓被平仓之后的帐户盈利 (所有符号)。
- BasketLossON - 当帐户亏损达到确定额度, 允许函数平所有持仓。
- BasketLoss - 当所有持仓被平仓之后的帐户亏损 (所有符号)。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1085
