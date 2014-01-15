CodeBaseSeções
Universal_Investor - expert para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
Visualizações:
1614
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
Este Expert Advisor foi reescrito a partir de MQL4 e foi originalmente publicado em https://www.mql5.com/en/code/8079 pelo autor Olek.

Como ele Funciona

O funcionamento do Expert Advisor é baseado em nas médias móveis exponencial (EMA) e linear ponderada (LWMA). A posição de compra é aberta quando o EMA está acima de LWMA, enquanto ambos as MA estão indo para cima. A posição de venda é aberta quando o EMA está abaixo de LWMA, enquanto ambos as MA estão indo para baixo.

Quando EMA fica menor do que LWMA, uma posição de compra é fechada. Quando EMA fica maior do que LWMA, uma posição de venda é fechada.

O tamanho do lote, para as posições que serão abertas, pode ser fixo ou proporcional à margem livre. Não há uma função adicional para reduzir o tamanho do lote em perdas - quanto maior as perdas consecutivos, menor o tamanho do lote.

A imagem abaixo mostra o desempenho do Expert Advisor no modo visual do Strategy Tester.

Parâmetros

  • MovingPeriod - período de suavização.
  • MaximumRisk - Risco (ele é usado caso Lots = 0).
  • Lots - Lote.
  • DecreaseFactor - Fator de redução do lote após os negócios perdedores. 0 - redução desativado. Quanto menor for o valor, maior será a redução. Nos casos em que é impossível reduzir o tamanho do lote, será aberto uma posição de lote mínimo.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1076

