Советники

Universal_Investor - эксперт для MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
3521
(18)
Эксперт переписан с MQL4, автор Olek, ссылка на оригинал - https://www.mql5.com/ru/code/8060.  

Принцип работы

Эксперт работает на экспоненциальной (EMA) и линейно-взвешенной (LWMA) скользящих средних. Открытие покупки выполняется, когда EMA выше LWMA и при этом обе средние направлены вверх. Открытие продажи выполняется, когда EMA ниже LWMA и при этом обе средние направлены вниз.

Когда EMA становится ниже LWMA, выполняется закрытие покупки, когда EMA становится выше LWMA, выполняется закрытие продажи.

Позиция может открываться с фиксированным лотом или с пропорциональным свободным средствам. Имеется дополнительная функция для сокращения лота при убытках, чем больше убыточных сделок подряд, тем меньше лот.

На изображении показана работа эксперта в тестере в визуальном режиме.

 


Параметры

  • MovingPeriod - Период сглаживания.
  • MaximumRisk - Риск (действует при Lots=0).
  • Lots - Лот.
  • DecreaseFactor - Фактор сокращения лота после убыточных сделок. 0 - сокращение выключено. Чем меньше значение, тем большее сокращение выполняется, при невозможности сокращения лота, выполняется открытие с минимальным лотом.
