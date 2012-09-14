Ставь лайки и следи за новостями
Universal_Investor - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3521
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Эксперт переписан с MQL4, автор Olek, ссылка на оригинал - https://www.mql5.com/ru/code/8060.
Принцип работы
Эксперт работает на экспоненциальной (EMA) и линейно-взвешенной (LWMA) скользящих средних. Открытие покупки выполняется, когда EMA выше LWMA и при этом обе средние направлены вверх. Открытие продажи выполняется, когда EMA ниже LWMA и при этом обе средние направлены вниз.
Когда EMA становится ниже LWMA, выполняется закрытие покупки, когда EMA становится выше LWMA, выполняется закрытие продажи.
Позиция может открываться с фиксированным лотом или с пропорциональным свободным средствам. Имеется дополнительная функция для сокращения лота при убытках, чем больше убыточных сделок подряд, тем меньше лот.
На изображении показана работа эксперта в тестере в визуальном режиме.
Параметры
- MovingPeriod - Период сглаживания.
- MaximumRisk - Риск (действует при Lots=0).
- Lots - Лот.
- DecreaseFactor - Фактор сокращения лота после убыточных сделок. 0 - сокращение выключено. Чем меньше значение, тем большее сокращение выполняется, при невозможности сокращения лота, выполняется открытие с минимальным лотом.
