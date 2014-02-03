该 EA 重写自 MQL4 版本, 原版本发表在 https://www.mql5.com/en/code/8079 它的作者是 Olek。

它如何工作

EA 的操作基于指数 (EMA) 和线性加权 (LWMA) 均线。当 EMA 在 LWMA 之上, 且两条均线都向上, 开多单。当 EMA 在 LWMA 之下, 且两条均线都向下, 开空单。

当 EMA 低于 LWMA, 多头仓平仓。当 EMA 高于 LWMA, 空头仓平仓。

仓位手数可是固定的, 也可以与可用保证金成比例。这里有附加功能来减少亏损时的手数 - 更多连续亏损交替, 手数越小。

下图示意 EA 在策略测试员的可视模式下的性能。







参数