请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Universal_Investor - MetaTrader 5EA
- 显示:
- 1837
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
该 EA 重写自 MQL4 版本, 原版本发表在 https://www.mql5.com/en/code/8079 它的作者是 Olek。
它如何工作
EA 的操作基于指数 (EMA) 和线性加权 (LWMA) 均线。当 EMA 在 LWMA 之上, 且两条均线都向上, 开多单。当 EMA 在 LWMA 之下, 且两条均线都向下, 开空单。
当 EMA 低于 LWMA, 多头仓平仓。当 EMA 高于 LWMA, 空头仓平仓。
仓位手数可是固定的, 也可以与可用保证金成比例。这里有附加功能来减少亏损时的手数 - 更多连续亏损交替, 手数越小。
下图示意 EA 在策略测试员的可视模式下的性能。
参数
- MovingPeriod - 平滑周期。
- MaximumRisk - 风险 (如果 Lots=0, 使用它)。
- Lots - 手数。
- DecreaseFactor - 亏损交易之后的手数减低因子。0 - 减低禁止。更小值, 更大降低。此处无法再减少手数, 所以使用最小手数开仓。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1076
TrendCapture
该 EA 的操作基于 SAR 和 ADX 指标, 并根据交易结果选择允许交易的方向。CSelectFile
文件选择图形界面类。
up3x1
该 EA 基于三条均线并使用止损或止盈退出。它在趋势反转结论之上设置入场点。up3x1_Krohabor_D
该 EA 基于三条均线并使用止损或止盈退出。它依趋势设置入场点。