TrendCapture - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3623
- Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Эксперт переписан с MQL4, автор Reshetov, ссылка на оригинал - https://www.mql5.com/ru/code/8146.
Принцип работы
Направление входа определяется по индикатору SAR, при условии, что ADX меньше заданного уровня. Если последняя сделка была прибыльной, то допускается открытие позиции в том же направлении, что и последняя прибыльная сделка. Если последняя сделка была убыточной, то допускается открытие только в противоположном направлении.
На изображении показана работа эксперта в тестере в визуальном режиме.
Параметры
- Lots - Лот.
- MaximumRisk - Риск (действует при Lots=0).
- StopLoss - Стоплосс в пунктах.
- TakeProfit - Тейкпрофит в пунктах.
- SARStep - Шаг SAR.
- SARMax - Максимальный шаг SAR.
- ADXPeriod - Период ADX.
- ADXLevel - Уровень ADX.
- Shift - Бар на котором проверяются показания индикаторов.
- BreakEven - Уровень прибыли позиции в пунктах для переноса стоплосса в безубыток. При значении 0 функция выключена.
