Эксперт переписан с MQL4, автор Reshetov, ссылка на оригинал - https://www.mql5.com/ru/code/8146.

Принцип работы



Направление входа определяется по индикатору SAR, при условии, что ADX меньше заданного уровня. Если последняя сделка была прибыльной, то допускается открытие позиции в том же направлении, что и последняя прибыльная сделка. Если последняя сделка была убыточной, то допускается открытие только в противоположном направлении.



На изображении показана работа эксперта в тестере в визуальном режиме.



Параметры