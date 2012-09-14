CodeBaseРазделы
Советники

TrendCapture - эксперт для MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3623
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Эксперт переписан с MQL4, автор Reshetov, ссылка на оригинал - https://www.mql5.com/ru/code/8146.  

Принцип работы

Направление входа определяется по индикатору SAR, при условии, что ADX меньше заданного уровня. Если последняя сделка была прибыльной, то допускается открытие позиции в том же направлении, что и последняя прибыльная сделка. Если последняя сделка была убыточной, то допускается открытие только в противоположном направлении.

На изображении показана работа эксперта в тестере в визуальном режиме.

 

Параметры

  • Lots - Лот.
  • MaximumRisk - Риск (действует при Lots=0).
  • StopLoss - Стоплосс в пунктах.
  • TakeProfit - Тейкпрофит в пунктах.
  • SARStep - Шаг SAR.
  • SARMax - Максимальный шаг SAR.
  • ADXPeriod - Период ADX.
  • ADXLevel - Уровень ADX.
  • Shift - Бар на котором проверяются показания индикаторов.
  • BreakEven - Уровень прибыли позиции в пунктах для переноса стоплосса в безубыток. При значении 0 функция выключена.
     
