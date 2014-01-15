TrendCapture

Este Expert Advisor foi reescrito a partir de MQL4 e foi originalmente publicado em https://www.mql5.com/en/code/8146 pelo autor Reshetov.

Como ele Funciona

A direção de uma entrada é determinada pelo indicador SAR, desde que ADX é menor do que o nível especificado.

Se o último negócio foi vencedor, a posição pode ser aberta na direção deste último negócio. Se o último negócio foi perdedor, uma posição só pode ser aberta na direção oposta deste último.

A imagem mostra o desempenho do Expert Advisor no modo visual do Strategy Tester.

Parâmetros