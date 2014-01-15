TrendCapture

Participe de nossa página de fãs
Este Expert Advisor foi reescrito a partir de MQL4 e foi originalmente publicado em https://www.mql5.com/en/code/8146 pelo autor Reshetov.
Como ele Funciona
A direção de uma entrada é determinada pelo indicador SAR, desde que ADX é menor do que o nível especificado.
Se o último negócio foi vencedor, a posição pode ser aberta na direção deste último negócio. Se o último negócio foi perdedor, uma posição só pode ser aberta na direção oposta deste último.
A imagem mostra o desempenho do Expert Advisor no modo visual do Strategy Tester.
Parâmetros
- Lots - Lote.
- MaximumRisk - Risco (ele é usado caso Lots = 0).
- StopLoss - Stop Loss em pontos.
- TakeProfit - Take Profit em pontos.
- SARStep - passo de SAR.
- SARMax - passo máximo de SAR.
- ADXPeriod - período de ADX.
- ADXLevel - nível de ADX.
- Shift - A barra em que os valores dos indicadores são verificados.
- BreakEven - nível de lucro de uma posição expressa em pontos, a fim de mover o Stop Loss para o nível de equilíbrio. Se o valor for 0, a função é desativada.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1075
O Expert Advisor se baseia em médias móveis exponenciais e linearmente ponderadas de mesmo período.downloadhistory.mq5
O script faz o download de dados históricos (para o símbolo atual), disponível no servidor de negociação.
Sinais de negociação baseado no padrão candle "Cobertura de Nuvem Negra/Linha Perfurante" confirmado pelo indicador Relative Strength Index (RSI). O código do Expert Advisor baseado nesta estratégia pode ser gerado automaticamente usando o Assistente MQL5.iClose_HTF
O indciador iClose_HTF plota um zigzag baseado no fechamento dos preços de um período de tempo especificado nos parâmetros de entrada.