Experts

TrendCapture - expert para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
Este Expert Advisor foi reescrito a partir de MQL4 e foi originalmente publicado em https://www.mql5.com/en/code/8146 pelo autor Reshetov.

Como ele Funciona

A direção de uma entrada é determinada pelo indicador SAR, desde que ADX é menor do que o nível especificado.

Se o último negócio foi vencedor, a posição pode ser aberta na direção deste último negócio. Se o último negócio foi perdedor, uma posição só pode ser aberta na direção oposta deste último.

A imagem mostra o desempenho do Expert Advisor no modo visual do Strategy Tester.

Parâmetros

  • Lots - Lote.
  • MaximumRisk - Risco (ele é usado caso Lots = 0).
  • StopLoss - Stop Loss em pontos.
  • TakeProfit - Take Profit em pontos.
  • SARStep - passo de SAR.
  • SARMax - passo máximo de SAR.
  • ADXPeriod - período de ADX.
  • ADXLevel - nível de ADX.
  • Shift - A barra em que os valores dos indicadores são verificados.
  • BreakEven - nível de lucro de uma posição expressa em pontos, a fim de mover o Stop Loss para o nível de equilíbrio. Se o valor for 0, a função é desativada.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1075

