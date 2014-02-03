请观看如何免费下载自动交易
该 EA 重写自 MQL4 版本, 原版本发表在 https://www.mql5.com/en/code/8146 它的作者是 Reshetov。
它如何工作
入场信号方向的判断由 SAR 指标并且 ADX 低于指定值。如果最后的交易获利, 可在最后获利交易的方向上开仓。如果最后的交易亏损, 可在最后交易的相反方向上开仓。
下图示意 EA 在策略测试员的可视模式下的性能。
参数
- Lots - 手数。
- MaximumRisk - 风险 (如果 Lots=0, 使用它)。
- StopLoss - 止损点数。
- TakeProfit - 止盈点数。
- SARStep - SAR 步长。
- SARMax - 最大 SAR 步长。
- ADXPeriod - ADX 周期。
- ADXLevel - ADX 级别。
- Shift - 指标值已经检查的柱线。
- BreakEven - 持仓盈利级别点数, 用来移动止损位到突破级别。如果值为 0, 功能禁止。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1075
