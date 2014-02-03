代码库部分
TrendCapture - MetaTrader 5EA

Dmitry Fedoseev
该 EA 重写自 MQL4 版本, 原版本发表在 https://www.mql5.com/en/code/8146 它的作者是 Reshetov。  

它如何工作

入场信号方向的判断由 SAR 指标并且 ADX 低于指定值。如果最后的交易获利, 可在最后获利交易的方向上开仓。如果最后的交易亏损, 可在最后交易的相反方向上开仓。
下图示意 EA 在策略测试员的可视模式下的性能。

 

参数

  • Lots - 手数。
  • MaximumRisk - 风险 (如果 Lots=0, 使用它)。
  • StopLoss - 止损点数。
  • TakeProfit - 止盈点数。
  • SARStep - SAR 步长。
  • SARMax - 最大 SAR 步长。
  • ADXPeriod - ADX 周期。
  • ADXLevel - ADX 级别。
  • Shift - 指标值已经检查的柱线。
  • BreakEven - 持仓盈利级别点数, 用来移动止损位到突破级别。如果值为 0, 功能禁止。
     

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1075

