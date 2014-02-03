该 EA 重写自 MQL4 版本, 原版本发表在 https://www.mql5.com/en/code/8146 它的作者是 Reshetov。

它如何工作



入场信号方向的判断由 SAR 指标并且 ADX 低于指定值。如果最后的交易获利, 可在最后获利交易的方向上开仓。如果最后的交易亏损, 可在最后交易的相反方向上开仓。

下图示意 EA 在策略测试员的可视模式下的性能。



参数