Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Trade_Time - indicador para MetaTrader 5
Alguns sistemas de negociação manuais intradiários usam o início e término do horário de negociação. Por exemplo, a lateralização é determinada às 8 da manhã. Após as 8 da noite não são permitidas novas negociações e todos as posições em aberto são fechadas à força.
Este indicador desenha um período de funcionamento que especifica a hora de início e término da negociação.
Você pode definir diferentes cores do retângulo para diferentes esquemas de cores e usar o estilo de preenchimento.
O funcionamento do indicador é mostrado neste vídeo:
