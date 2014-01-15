CodeBaseSeções
Trade_Time - indicador para MetaTrader 5

Alguns sistemas de negociação manuais intradiários usam o início e término do horário de negociação. Por exemplo, a lateralização é determinada às 8 da manhã. Após as 8 da noite não são permitidas novas negociações e todos as posições em aberto são fechadas à força.

Este indicador desenha um período de funcionamento que especifica a hora de início e término da negociação.

Você pode definir diferentes cores do retângulo para diferentes esquemas de cores e usar o estilo de preenchimento.

O funcionamento do indicador é mostrado neste vídeo:

