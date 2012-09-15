CodeBaseРазделы
Индикаторы

Trade_Time - индикатор для MetaTrader 5

В некоторых внутридневных ТС ручной торговли используется время начала работы и конец. К примеру на 8 утра определяется ночной флет.А после 20 вечера запрещено открывать сделки,или принудительно закрываются открытые.

Данный индикатор отрисовывает рабочее торговое время,с указанием начала и окончания торгов.

 

Можно устанавливать различные цвета прямоугольника для разных цветовых схем,а также использовать заливку.                           

                                                              


Работа индикатора показана в данном ролике:

 

