Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Trade_Time - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 7273
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
В некоторых внутридневных ТС ручной торговли используется время начала работы и конец. К примеру на 8 утра определяется ночной флет.А после 20 вечера запрещено открывать сделки,или принудительно закрываются открытые.
Данный индикатор отрисовывает рабочее торговое время,с указанием начала и окончания торгов.
Можно устанавливать различные цвета прямоугольника для разных цветовых схем,а также использовать заливку.
Работа индикатора показана в данном ролике:
Эксперт на трех скользящих средних с выходом по стоплосс или тейкпрофит. Выполняется попытка войти в рынок по окончанию тренда на разворотеUniversal_Investor
Эксперт на экспоненциальной и линейно-взвешенной средних одинакового периода
Реализация изменения режима отрисовки на примере индикатора CCIHistVolatility
Этот индикатор делает расчёт классической исторической волатильности финансового актива