В некоторых внутридневных ТС ручной торговли используется время начала работы и конец. К примеру на 8 утра определяется ночной флет.А после 20 вечера запрещено открывать сделки,или принудительно закрываются открытые.

Данный индикатор отрисовывает рабочее торговое время,с указанием начала и окончания торгов.

Можно устанавливать различные цвета прямоугольника для разных цветовых схем,а также использовать заливку.







Работа индикатора показана в данном ролике: