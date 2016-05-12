CodeBaseKategorien
Indikatoren

Trade_Time - Indikator für den MetaTrader 5

Olegs Kucerenko
Ansichten:
1523
Rating:
(27)
Veröffentlicht:
Einige manuell ausgeführte intraday Handelssysteme verwenden Transaktionsstart- und Endzeiten. Zum Beispiel wird das Ende der Nacht auf 8 Uhr morgens festgelegt. Nach 8 Uhr abends sind keine neuen Transaktionen erlaubt und offene Positionen werden zwangsweise geschlossen.

Dieser Indikator zeigt den Zeitraum für Transaktionen über den Startzeitpunkt und den Endzeitpunkt an.

 

Sie können verschiedene Farben für das Rechteck verwenden und auch die Füllfunktion.                           

                                                              


Die Arbeitsweise dieses Indikators wird in dem folgenden Video dargestellt:

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1072

