und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Trade_Time - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1523
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Einige manuell ausgeführte intraday Handelssysteme verwenden Transaktionsstart- und Endzeiten. Zum Beispiel wird das Ende der Nacht auf 8 Uhr morgens festgelegt. Nach 8 Uhr abends sind keine neuen Transaktionen erlaubt und offene Positionen werden zwangsweise geschlossen.
Dieser Indikator zeigt den Zeitraum für Transaktionen über den Startzeitpunkt und den Endzeitpunkt an.
Sie können verschiedene Farben für das Rechteck verwenden und auch die Füllfunktion.
Die Arbeitsweise dieses Indikators wird in dem folgenden Video dargestellt:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1072
Ein Handelssystem basierend auf den Signalen des BBSqueeze Signal-Indikators.Exp_BBands_Stop
Ein Handelssystem welches auf Signalen von dem BBands_Stop_v1 Signal-Indikator basiert.
Dieses Handelssystem basiert auf einem Richtungswechsel des "Universal Bezier curve" Indikators.CSelectFile
Eine Klasse für die Auswahl einer Datei mit Hilfe eines grafischen Interfaces.