Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
AroonSignal - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3311
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Сигнальный индиткатор, построенный на основе показаний индикатора Aroon.
Рис.1 Индикатор AroonSignal
ParkinsonHistVolatility
Аппроксимация Паркинсона исторической волатильности.HistVolatility
Этот индикатор делает расчёт классической исторической волатильности финансового актива
Divergence Trader
Эксперт работает на расхождении двух МАSHE_kanskigor
Эксперт открывает позицию в заданное время против направления вчерашнего дневного бара