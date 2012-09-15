CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

AroonSignal - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3311
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Сигнальный индиткатор, построенный на основе показаний индикатора Aroon.

Рис.1 Индикатор AroonSignal

Рис.1 Индикатор AroonSignal 

ParkinsonHistVolatility ParkinsonHistVolatility

Аппроксимация Паркинсона исторической волатильности.

HistVolatility HistVolatility

Этот индикатор делает расчёт классической исторической волатильности финансового актива

Divergence Trader Divergence Trader

Эксперт работает на расхождении двух МА

SHE_kanskigor SHE_kanskigor

Эксперт открывает позицию в заданное время против направления вчерашнего дневного бара