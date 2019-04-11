Aplicación práctica de las correlaciones en el trading

Contenido

Introducción

La esencia de cualquier comercio se reduce de una u otra forma a la necesidad de pronosticar el posterior desarrollo de eventos en el mercado. Del éxito de dicho pronóstico depende enormemente el beneficio potencial. Al inicio de nuestro artículo Estrategia de trading basada en la dirección y velocidad del movimiento de los precios describimos la idea siguiente: cada movimiento tiene características tales como dirección, aceleración y velocidad. Esto también se refiere a los movimientos de precio de otros mercados.

Cualquier movimiento tiene sus características de comienzo de movimiento, velocidad definida, inercia y finalización. Se consideran estrategias exitosas aquellas que determinan el inicio del movimiento y entran en el mercado lo más pronto posible, identificando asismismo su finalización. No obstante, ni una solo estrategia puede determinar con un cien por cien de fiabilidad los puntos de entrada y salida. Aquí solo podemos hablar de oportunidad favorable, de posibilidades. Por eso, en este artículo vamos a analizar una de las herramientas de la teoría de la probabilidad, la correlación, que usaremos en el marco de los mercados financieros.





El concepto de correlación

La correlación es la interacción estadística de dos o más magnitudes aleatorias (o bien magnitudes que se pueden considerar tales con cierto nivel de precisión permisible). En este caso, además, el cambio de los valores de una o varias de estas magnitudes acompaña al cambio sistemático de los valores de otra u otras magnitudes. La medida matemática de la correlación entre dos magnitudes aleatorias es el coeficiente de correlación. Cuando el cambio en una magnitud aleatoria no produce un cambio razonable en otra magnitud aleatoria, pero provoca el cambio de otra característica estadística de dicha magnitud aleatoria, esta relación no se considerará correlativa, aunque sí que será estadística.

El coeficiente de correlación puede adoptar un valor que va de -1 a +1. Cuando más cerca se encuentre la correlación a 1, mayor será la interrelación de las magnitudes investigadas. Además, si el valor tiende a 1, la relación se considerará positiva, y si tiende a -1, negativa. Es decir, en el caso de la interrelación positiva, normalmente, el aumento de una de las magnitudes investigadas conlleva el aumento de la segunda, mientras que en el caso de la negativa se produce al contrario, el aumento de una reduce el valor de la segunda.

Dicho de otra forma, la correlación ayuda a identificar la dependencia de una magnitud con respecto a otra con la ayuda de los datos disponibles. ¿Y cómo nos puede ayudar la correlación en los mercados financieros?

Vamos a echar un vistazo a la fig.1 y a la zona marcada de tendencia descendente.





Fig.1 Ejemplo de tendencia descendente.

Como podemos ver en la zona marcada, a partir de la vela №1, el precio de cierre en una inmensa mayoría de los casos es inferior al precio de apertura, o dicho de otra forma: cada precio de cierre es inferior al anterior. Por consiguiente, con el paso del tiempo, el precio cae. En este caso, podemos ver que la tendencia es descendente, pero, ¿cómo entender la intensidad de la dependencia? Tanto más que la tendencia no es ideal, y según las velas 4,6,9, podemos ver que ha habido pequeños intentos de movimiento ascendente. ¿Cómo puede ayudarnos la correlación? En este caso, su coeficiente nos servirá como indicador de la fuerza del movimiento actual. Observando el coeficiente de correlación a lo largo del tiempo, podemos sacar varias conclusiones a la vez:

La fuerza de la tendencia actual. El valor de correlación actual propiamente dicho.

La duración de la tendencia. Observaciones a lo largo del tiempo del valor umbral elegido. Por ejemplo, el valor umbral es superior a 0,75 y no desciende durante 3-4 velas.





Tipos de correlación

Para determinar la relación, entre los tipos variables de correlaciones estudiadas pueden encontrarse los siguientes:

Lineales y no lineales. Entendemos por lineal la correlación en la que la magnitud aumenta o disminuye, y la segunda cambia de forma correspondiente. En el caso de la dependencia no lineal, el cambio de una no provoca el cambio directo de la otra, y puede describirse con otras funciones. Entendemos por correlación positiva o negativa precisamente el carácter de la dependencia. Así, en el caso de la correlación positiva, el aumento de una de las magnitudes conlleva el crecimiento de la otra.

Podemos tomar como ejemplo la fig.1, donde se representa una correlación negativa lineal. A continuación, analizaremos varios tipos de cálculo y diversos métodos para aclarar la interrelación entre dos magnitudes.

Coeficiente de correlación lineal (coeficiente de correlación de Pearson)

Este método de cálculo permite establecer una relación directa entre magnitudes variables según sus valores absolutos. El cálculo se construye de forma que si la interrelación entre magnitudes tiene un carácter lineal, el coeficiente de Pearson lo muestre. En el contexto de los mercados financieros, esta relación conllevaría la presencia de un movimiento en tal o cual dirección en el tiempo. Para calcular el coeficiente de correlación de Pearson se aplica la siguiente fórmula:





A modo de ejemplo, ahora vamos a calcular el coeficiente de correlación de Pearson para los datos mostrados en la fig.1, midiendo así de manera cuantitativa la dependencia de los precios de cierre a lo largo del tiempo. Para ello, introduciremos los datos en un recuadro:

Precios de cierre Número de vela 1,23406 1 1,22856 2 1,22224 3 1,22285 4 1,21721 5 1,21891 6 1,21773 7 1,21500 8 1,21546 9 1,20995 10

Los cálculos completos se muestran en la siguiente figura.

Fig.2 Cálculo del coeficiente de correlación de Pearson.

La secuencia del cálculo tiene el aspecto que sigue:

Encontramos el valor medio del precio(Price) y el número de vela. Son 1,22020 y 5,5, respectivamente. Encontramos para cada tipo de variables la desviación respecto a la media(columnas 3-4). El valor -0,17928 es la suma de los productos de las desviaciones de precio y el número de vela. Es el numerador de la fórmula. Las columnas 5 y 6 son la desviación al cuadrado. Los valores 0,02108 y 9,08295 son las raíces cuadradas de la suma de los cuadrados de las desviaciones. El denominador de la fórmula o producto de las raíces cuadradas de las sumas de los cuadrados de las desviaciones es igual a 0,19149. El coeficiente de correlación de Pearson es -0,93623.

Partiendo de los resultados obtenidos, podemos sacar la conclusión de que, en este caso, existe una interrelación negativa, fuerte y lineal.

Coeficiente de correlación de puestos de Spearman

Este método de cálculo permite establecer una relación lineal entre magnitudes aleatorias. Para valorar la interrelación, se usan no los valores numéricos de las características investigadas, sino los puestos que les corresponden. Al igual que el coeficiente de Spearman, su magnitud se encuentra en el intervalo que va desde -1 hasta 1. El valor absoluto caracteriza la proximidad de la interconexión, mientras que la característica denota la dirección de la conexión entre los dos elementos. Se calcula según la fórmula:





Donde Di es la diferencia entre las características estudiadas. Vamos a ver un ejemplo de cálculo de la correlación de puestos en la misma fig.1 e introducir los valores en un nuevo recuadro:

Precios de cierre Número de vela Precio de cierre Número de vela 1,23406 1 10 1 1,22856 2 9 2 1,22224 3 7 3 1,22285 4 8 4 1,21721 5 4 5 1,21891 6 6 6 1,21773 7 5 7 1,21500 8 2 8 1,21546 9 3 9 1,20995 10 1 10

Como podemos ver por el recuadro, hemos clasificado los valores de precio asignando el puesto 1 al menor valor, y así sucesivamente. De acuerdo con la fórmula, calculamos la diferencia de los puestos D de las características investigadas y sustituimos los valores en la fórmula.

Fig.3 Cálculo del coeficiente de correlación de puestos de Spearman.

Como podemos ver por la fig.3, encontramos la diferencia de los puestos, a continuación, los cuadrados de las diferencias obtenidas, y luego sumamos, obteniendo 320. Sustituimos los valores obtenidos en la fórmula y nos da el resultado -0,93939.

Partiendo del valor obtenido del coeficiente de correlación, la conclusión sigue siendo la misma: existe una fuerte interrelación negativa lineal. En este caso, la proximidad de la interconexión es comparable al coeficiente de correlación de Pearson, pero debemos tener en cuenta que existe una desventaja en el cálculo de este método. Valores de diferencias incomparables pueden corresponder a los mismos valores de diferencias de puesto. Por ejemplo, los puestos de las barras son comparables, mientras que los valores de los niveles de precio carecen de uniformidad; sin embargo, la dispersión de la característica es pequeña y se diferencia en milésimas. Por eso, en este caso, el método de cálculo es apropiado.