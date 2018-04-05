Abacus Dem
- Experts
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Joseph Ozovehe JuliusAutomation Engineer
- Version: 1.0
Abacus Scalper demo
Works on demo account only
Uses advanced standard deviation filteralgorithm to determine trade positions.
INPUT SETTINGS
LotSize: Default is minimum trade volume.
StopLoss: Specified in pips. Default is 100pips.
TakeProfit: Specified in pips. Default is 200pips.
Note: 1 pips = 10 pip points on greater than 0.000001 tick size.
Good account management.
Minimum capital is 500. Recommended minimum capital is 1500