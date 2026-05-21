Analytics & Forecasts

#NZDCHF: Strong Bullish Patterns

21 May 2026, 11:48
Kestutis Balciunas
Kestutis Balciunas
0
81

#NZDCHF: Strong Bullish Patterns 🇳🇿🇨🇭

I see 2 strong bullish patterns on 📈NZDCHF after a test
of a recently broken horizontal structure.

The price formed a double bottom pattern on that,
bounced and violated a resistance line of a bullish flag.

We can expect that the market will continue rising now.

Goal - 0.4622
—————————
1H time frame

Join My MQL5 Public Channel: https://www.mql5.com/en/channels/fxmasters

My Experts:

✔️ Blaze Synchro MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/172553
✔️ Blaze Synchro MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/172460

✔️ FX Avalanche MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/173073
✔️ FX Avalanche MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/173068

✔️ Bullion Horizon MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/173050
✔️ Bullion Horizon MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/173048

✔️ Aquila Gold MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/173200
✔️ Aquila Gold MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/173186


My Professional MT4/MT5 Indicators:

✔️ Wolfe Wave Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/167800

✔️ Wolfe Wave Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/167805

✔️ Candlestick Reversal Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/167689

✔️ Candlestick Reversal Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/167678

✔️ Quadra Zone Entries MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/172588

✔️ Quadra Zone Entries MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/172581

✔️ Divergence Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166179

✔️ Divergence Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166178

✔️ Aero Pulse Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166171

✔️ Aero Pulse Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166047

✔️ Volumatic VIDYA Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166955

✔️ Volumatic VIDYA Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166949


#NZDCHF