#EURJPY: Completed Consolidation 🇪🇺🇯🇵



I think that 📈EURJPY has finished a consolidation and is

ready to go up.



I expect a bullish movement to 186.0 resistance level.

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