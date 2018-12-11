Hệ thống chỉ báo Bollinger Band

Chỉ báo Bollinger Band vàcùng với indicator Bollinger Band.,Đây là ý tưởng đưa thêm góc nhìn của Bollinger Band khung thời gian cao hơn hoặc thấp hơn vào cùng biểu đồ để có sự so sánh và đánh giá tổng thể.Download